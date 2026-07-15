FIFA objavila detalje zatvaranja Mundijala: Nastupa i Tom Kruz! Ulogu ima i Robi Vilijams

Ceremonija je zakazana za nedjelju, 19. jula, s početkom u 13:30 po lokalnom vremenu (19:30 po našem), odnosno sat i po prije početka finala, objavila je FIFA.

Izvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo bliži se svom vrhuncu, a uoči finalne utakmice na stadionu u Njujorku održaće se i svečanost zatvaranja.

Ceremonija je zakazana za nedjelju, 19. jula, s početkom u 13:30 po lokalnom vremenu (19:30 po našem), odnosno sat i po prije početka finala, objavila je FIFA.

Brojne svjetske zvijezde uveličaće finale

Zvezdani spektakl okupiće neka od najvećih imena iz svijeta muzike i zabave.

Svoje nastupe potvrdili su Laura Pausini, Nikol Šerzinger i Robi Vilijams, a posebno će se pojaviti i glumac Tom Kruz te internetska zvezda IShowSpeed.

Posebnu čast imaće Dženifer Hadson, slavna dobitnica nagrada Emi, Gremi, Oskar i Toni, koja će izvesti američku nacionalnu himnu neposredno prije početka utakmice. Organizatori najavljuju da će popis izvođača i posebnih gostiju biti dopunjen u nadolazećim danima.

Proslava rekordnog i revolucionarnog turnira

Ceremonija će slaviti strast, emocije i globalni duh koji su definisali 23. Svjetsko prvenstvo. Naglašava se kako je ovaj turnir sa 48 ekipe srušio rekorde i nadahnuo novu generaciju fudbalskih zaljubljenika širom svijeta.

"Kao što su ceremonije otvaranja poželjele dobrodošlicu svijetu na najveću pozornicu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, tako će i svečanost zatvaranja zaokružiti Svjetsko prvenstvo 2026. kroz muziku, kulturu i fudbal. Nakon toga slijedi dugo iščekivana utakmica koja će okruniti prvake ovog revolucionarnog turnira", izjavio je Hejmo Širgi, glavni operativni direktor Svetskog prvenstva 2026.

Važne informacije za navijače na stadionu

Organizatori pozivaju navijače koji će utakmicu pratiti uživo da na stadion dođu ranije, budući da će imati aktivnu ulogu u programu. Vrata stadiona otvaraju se već u 11 sati, a posjetioce očekuje niz dodatnih sadržaja, uključujući ekskluzivne aktivacije, nagrade i zabavni program prije utakmice.

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