Dešan kukao na sudiju poslije bolnog poraza, riječi De la Fuentea će se prepričavati

Selektori Francuske i Španije iznijeli su utiske poslije utakmice koja je za mnoge bila "finale prije finala".

Izvor: EPA/SAM WASSON

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale Svetskog prvenstva, nakon što je potpuno nadigrala selekciju Francuske sa 2:0. Selektor "trikolora" Didije Dešan propustio je šansu da se oprosti od reprezentacije u velikom svjetlu, a nakon bolnog poraza, u naletu emocija, posegnuo je za jedinim opravdanjem koje mu je preostalo - kukao je na sudiju...

"Igrači su slomljeni jer smo imali velike ambicije. Moramo da budemo pošteni i priznamo da smo danas tehnički bili za nijansu ispod Španije. To je prije svega naša krivica", rekao je Dešan.

Imao je kritike na račun sudije Ivana Bartona iz Salvadora, iako je utisak da je on odradio sasvim korektan posao.

"Postavljam jedno pitanje, ali neću dati odgovor: Da li sudija uopšte ima nivo da sudi polufinale Svjetskog prvenstva? Ovo ne govorim zato što smo izgubili, ali bilo je nekoliko situacija… i često na našu štetu."

Ipak, bio je realan kada je u pitanju igra njegovog tima. "Bili smo manje opasni nego što smo mogli da budemo. Pravili smo tehničke greške i pogrešna dodavanja u situacijama iz kojih smo mogli da stvorimo šanse. Moramo to da prihvatimo, jer je ovo najviši nivo fudbala. Boli, ali je Španija danas pokazala više."

"Mi smo najbolji tim na svijetu"

Sa druge strane, selektor Španije Luis de la Fuente je bio preponosan na svoje izabranike koji su odigrali perfektan meč u polufinalu Mundijala.

"Teško je opisati šta osjećam, ali ovo je sreća. Ova grupa igrača je izuzetna. Želimo da nastavimo, da budemo još bolji. Ostao nam je još jedan korak i pokušaćemo da ostvarimo ono što želimo", rekao je De la Fuente.

Otkrio je kako je motivisao igrače pred izlazak na teren i ovo je rečenica koja će odzvanjati u ušima Francuza, a ukoliko Španci pokore planetu, dodatno će dobiti na težini...

"Rekli smo u svlačionici da ćemo igrati protiv jednog od najboljih timova na svijetu, ali da će oni sa druge strane imati najbolji tim na svijetu."