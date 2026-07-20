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Stanković prelomio: Ovo je Zvezdin tim za prvi evropski izazov

Stanković prelomio: Ovo je Zvezdin tim za prvi evropski izazov

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda igra kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Larna, a ovo je očekivanih 11 igrača u timo Dejana Stankovića

Crvena zvezda startnih 11 za meč sa Larneom Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u utorak od 21 čas gostovanjem Larneu otvara novu evropsku sezonu i kreće u pohod na plasman u Ligu šampiona. Dejan Stanković odlučio je kojih 11 fudbalera će započeti prvi meč kvalifikacija, dok će najveće pojačanje ovog leta Marko Arnautović, svoju šansu čekati sa klupe.

Na golu će očekivano biti Mateus, dok će posljednju liniju činiti Jung Vu Seol, Miloš Veljković, Strahinja Eraković i Nair Tiknizjan. Upravo u odbrani nije bilo mnogo dilema, pa će Stanković izvesti sastav koji se nametnuo tokom priprema.

U veznom redu od prvog minuta igraće Mohamed Abu Fani i Timi Maks Elšnik. Izraelac je vrlo brzo stekao povjerenje stručnog štaba, dok će Elšnik zauzeti mjesto Radeta Krunića, koji ima manjih problema sa povredom.

Jedina dilema pred početak susreta nalazi se iza napadača. Vasilije Kostov ima prednost, ali nije isključeno da Stanković u posljednjem trenutku ukaže povjerenje Čamu. Na lijevom krilu igraće kapiten Mirko Ivanić, dok će desnu stranu pokrivati Loizos Loizu. U samom špicu napada nalaziće se Bruno Duarte, koji je dobrim partijama tokom pripremnog perioda izborio mjesto u startnoj postavi.

Marko Arnautović meč će početi među rezervama, a očekuje se da već u narednoj fazi kvalifikacija bude ozbiljan kandidat za mjesto u prvih 11.

Očekivani sastav Crvene zvezde: Mateus - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Abu Fani, Elšnik - Loizu, Kostov (Čam), Ivanić - Duarte.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona

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