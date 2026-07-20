logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Propada transfer Dušana Tadića: Javio se direktor kluba, pojavili su se problemi

Propada transfer Dušana Tadića: Javio se direktor kluba, pojavili su se problemi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Dušan Tadić neće po svemu sudeći da pređe u holandski NEC pošto je došlo do problema sa finansijama u klubu.

Dušan Tadić ne ide u Nec zbog problema kluba sa finansijama Izvor: MN PRESS

Transfer Dušana Tadića (37) je na ivici propadanja. Uprkos interesovanju Vojvodine i odlučio je da karijeru nastavi u Holandiji i tamošnji mediji prenijeli su da je veoma blizu odlaska u NEC Najmehen. Međutim, situacija se odjednom zakomplikovala.

Kako stvari stoje, od toga neće biti ništa. Bar tako izgleda posle izjave koju je dao direktor kluba Karlos Albers koji je upitan za dolazak nekadašnjeg reprezentativca Srbije i transfer "bombu" koja se najavljuje.

"Za nas njegov dolazak u ovom momentu nije moguć, zbog finansijskih razloga", rekao je Albers za "Voetbal".

Da li je ovo možda pokušaj da putem medija stvori pritisak Tadiću i da tako traži od njega da smanji finansijske zahtjeve ili je nešto drugo u pitanju, ostaje da se vidi.

Tagovi

fudbal Dušan Tadić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC