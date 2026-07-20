Borac – Petrokub u direktnom TV prenosu! Evo gdje možete gledati novi evropski okršaj crveno-plavih!

Dobra vijest za navijače Borca, oni koji ne budu na Gradskom stadionu moći će da prate utakmicu i na TV ekranima.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri Borca u četvrtak od 20.30 dočekaće moldavski Petrokub u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Šampion BIH pred ovaj duel olakšao je svojim navijačima i omogućio onlajn prodaju ulaznica, a oni koji budu spriječeni da dođu na Gradski stadion moći će da prate meč u TV prenosu.

Radio-televizija Republike Srpske prenosiće duel Borca i Petrokuba, najavljeno je iz ovog javnog servisa, dok ćete tekstualni prenos utakmice kao i uvijek moći da pratite na MONDU.

Ukoliko savladaju Petrokub, ekipu koja ima samo jednog stranca, crveno-plavi će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv boljeg iz duela bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića.

U slučaju da dođe do duela Borca i Vitebska neće Banjalučani putovati u Bjelorusiju, već će se revanš meč igrati u Mađarskoj pred praznim tribinama.