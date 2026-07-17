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FK Borac pokrenuo onlajn prodaju ulaznica!

FK Borac pokrenuo onlajn prodaju ulaznica!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Banjalučki premijerligaš uveo je novitete u prodaji karata za domaće mečeve.

Borac Petrokub onlajn prodaja ulaznica Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbalski klub Borac uveo je ovog ljeta onlajn prodaju ulaznica!

Nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona, crveno-plavi će evropski put nastaviti u drugom kvalifikacionom kolu za Konferencijsku ligu. Tamo će za rivala imati moldavski Petrokub, a prva utakmica igraće se 23. jula sa početkom u 20.30 časova na Gradskom stadionu.

Za ovu, ali i sve ostale domaće utakmice Borca, dostupna je onlajn prodaja ulaznica, a karte za meč sa aktuelnim prvakom Moldavije mogu da se kupe na ovom linku:

https://karte.fkborac.net/events

Za istočnu tribinu potrebno je izdvojiti 10 KM, sektor A i D na zapadnoj koštaju 20, a B i C 30 KM.

Sezonske ulaznice važe za sve domaće mečeve evropskih kvalifikacija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal Petrokub Konferencijska liga

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