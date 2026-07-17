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Oglasila se UEFA: Objavljena satnica revanš utakmice Borca u Konferencijskoj ligi!

Oglasila se UEFA: Objavljena satnica revanš utakmice Borca u Konferencijskoj ligi!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Evropska kuća fudbala objavila je kada crveno-plavi gostuju u Kišinjevu.

Kad se igra utakmica Petrokub Borac u Moldaviji Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca nadmetaće se sa moldavskim Petrokubom za mjesto u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Utakmice su zakazane za 23. i 30. jul, a banjalučki klub je sinoć saopštio da će okršaj na Gradskom stadionu sljedećeg četvrtka početi u 20.30 časova. Samo dan kasnije, oglasila se i UEFA, objavivši satnicu revanš utakmice u Kišinjevu. Tako će Borac i Petrokub na teren stadiona Zimbrua istrčati sa početkom u 19.00 časova.

Uspješniji tim u ovom dvomeču, već smo rekli, naći će se u trećem kolu, za koje će rivala saznati nakon žrijeba koji je zakazan za ponedjeljak (20. jul).

Borac ili Petrokub imaće status nosioca prilikom "plesa kuglica", a mogući rivali su Tre Fiori (San Marino), Inter Eskaldes (Andora) i pobjednici dvomeča ML Vitebsk (Bjelorusija) – Sutjeska (Crns Gora) i Atert Bisen (Luksemburg) – ETO Đer (Mađarska).

Mečevi trećeg kola igraju se 6. i 13. avgusta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal Konferencijska liga Petrokub

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