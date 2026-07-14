"Na ovom nivou greške se ne praštaju!" Jojić o debaklu Borca u Sofiji: Boli, ali treba izvući pouke

Miloš Jojić analizirao je meč sa Levskim, u kojem je Borac upisao ubjedljiv poraz (4:0).

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon teškog poraza u Sofiji. Crveno-plave je rezultatom 4:0 porazio Levski i poslao ih u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje će rival timu Vinka Marinovića biti Petrokub ili Egnatija.

Nije bilo pogodaka u prvom poluvremenu duela na stadionu Georgi Asparuhov, a onda je aktuelni šampion Bugarske kaznio sve greške koje su gosti napravili u nastavku i upisao visok trijumf.

"Na ovom nivou greške se ne praštaju, kao ni trenuci nepažnje i slab fokus. Dobra ekipa to odmah kazni, to smo vidjeli i večeras. Mislim da smo izašli hrabro i nismo se povukli, kao što sam rekao prije utakmice, došli smo ovdje da pobijedimo. Mislim da je na kraju rezultat i previsok na ono što se događalo na terenu. Naravno da boli, ali iz ovog treba izvući pouke", rekao je poslije meča Miloš Jojić, nastavivši:o por

"Nema mnogo vremena ni za tugovanje, već za sedam, osam, devet dana nas očekuje nova utakmica, novi izazov i novi protivnik. Cilj je svakako da se dokopamo grupne faze. Ostala nam je Liga konferencija i sve ćemo uraditi da da se do nje dokopamo. Ispratio sam rezultat prve utakmice, vidio sam da je bilo 1:1, da je Egnatija igrala skoro cijelo drugo poluvrijeme sa igračem manje, da je bila egal utakmica. Sad su domaćini, mislim da sutra igraju, tako da ispratićemo to, vidjećemo koga ćemo dobiti i imamo dovoljno vremena da se pripremimo za tu utakmicu", rekao je Jojić, koji se zahvalio navijačima koji su u velikom broju doputovali u glavni grad Bugarske.

"Prate nas svugdje, kao i u domaćem prvenstvu, tako i u Evropi. Znači nam dosta i njihova podrška i riječi poslije utakmice, gdje su i sami oni prepoznali da smo mi dali sve od sebe i da je rezultat malo previsok za ono što se dešavalo na terenu. Veliko hvala i samo zajedno možemo da ostvarimo ciljeve."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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