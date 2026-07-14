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"Tim pokazao izuzetnu zrelost!" Velaskez hvali igrače Levskog nakon trijumfa nad Borcem: Veoma sam zadovoljan i ponosan!

"Tim pokazao izuzetnu zrelost!" Velaskez hvali igrače Levskog nakon trijumfa nad Borcem: Veoma sam zadovoljan i ponosan!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Španski strateg na klupi bugarskog tima hvalio je svoju ekipu nakon večerašnje pobjede protiv Borca (4:0).

Hulio Velaskez o utakmici Levski Borac Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Sofijski Levski nanio je težak poraz Borcu u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izabranici španskog stratega Hulija Velaskeza trijumfovali su na stadionu "Georgi Asparuhov" rezultatom 4:0 i poslali tim Vinka Marinovića u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, treće evropsko takmičenje po jačini.

"Dobro smo se držali u prvom poluvremenu. Igrali smo protiv tima koji je osvojio domaće prvenstvo. Napravili su izmjene u odnosu na prethodnu utakmicu, tako da smo morali da se prilagođavamo kako je utakmica odmicala. Napravili smo neke strukturne promjene na poluvremenu. Postigli smo gol rano u drugom poluvremenu, što je otvorilo mnogo prostora. Tim je pokazao izuzetnu zrelost", rekao je Španac nakon meča, dodavši:

"Veoma sam zadovoljan i ponosan na momke. Takođe moramo da izrazimo duboku zahvalnost navijačima. Već smo fokusirani na predstojeće utakmice. Moramo da vidimo protiv koga ćemo igrati u sljedećem kolu, ali za sada su naše misli usmjerene na utakmicu u petak (početak lige protiv ekipe Dinamo Ruse, op.a.)."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Hulio Velaskez FK Borac Levski fudbal Liga šampiona treneri

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