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Marinović poslije teškog poraza u Sofiji: Ponovio nam se loš ulazak u drugo poluvrijeme 3

Marinović poslije teškog poraza u Sofiji: Ponovio nam se loš ulazak u drugo poluvrijeme

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Trener Borca sumirao je meč u Bugarskoj, u kojem je njegov tim doživio težak poraz (4:0).

Marinović o utakmici Levski Borac Izvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Borca eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Poslije banjalučkih 1:1 protiv Levskog, crveno-plavi su večeras u Sofiji upisali težak poraz (4:0), pa će se preseliti u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Tamo će im rival biti Petrokub (Moldavija) ili Egnatija (Albanija), 23. i 30. jula.

"U prvom poluvremenu je imao Levski inicijativu i neke šuteve iz daljine, ali i mi smo imali dvije jako dobre prilike. I opet nam se ponovio taj loš ulazak u drugo poluvrijeme, dakle jedan pad koncentracije gdje je taj prvi gol sigurno usmjerio tok utakmice koja je na kraju završila pobjedom Levskog", prve su impresije trenera Borca Vinka Marinovića nakon meča.

Za razliku od duela na Gradskom stadionu, Marinović se ovog puta odlučio za promjenu formacija. Tako je, naime, meč počeo sa trojicom defanzivaca.

"Htjeli smo sigurno da budemo malo čvršći fazi odbrane i da budemo gušći u toj sredini, da ne dozvolimo prostor Levskom koji je jako opasan iz tih situacija. To je bila prvobitna ideja, naravno, i mislim da je to bilo dobro u prvom poluvremenu. U drugom je nakon tog gola došlo do onih stvari koje nismo željeli, gdje smo morali da se otvorimo, a Levski je jako opasan iz tih tranzicija, pogotovo u situacijama jedan na jedan."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal Levski Liga šampiona Vinko Marinović

Komentari 3

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Заги

Овај Борац нема заједништво и снагу и систем и тренера као онај Жижин. Овдје је врхунац извући неки реми и испасти

N

Dovedite nam nekoga iz Omarske , pojačajte se malo . Nemojte slučajno krštenog veznog , beka , ili krilo dovesti ...

Vatale

Nisi ti nkk

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