U Levskom optimistični, ali i oprezni pred Borac: Spremni smo i za penale, ali nadamo se prolasku u 90 minuta

Trener Levskog Hulio Velaskez i golman Svetoslav Vutsov iznijeli su očekivanja uoči revanš utakmice prvog kola kvalifikacija Lige šampiona protiv banjalučkog Borca (utorak, 19.30)

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Poslije banjalučkih 1:1, šampioni Bugarske i Bosne i Hercegovine odigraće večeras revanš meč u kojem će tražiti plasman u drugo kolo kvalifikacija elitnog takmičenja.

Pobjednik ovog susreta će u narednoj fazi igrati protiv boljeg iz duela između bjeloruskog Vitebska i Univerzitatee Krajova (Rumunija) - 1:4, dok će poraženi preseliti u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje ga čeka poražena eklipa iz dvomeča moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. U prvoj utakmici, igranoj u Moldaviji, nije bilo pobjednika (1:1).

Španski stručnjak je naglasio da će predstojeća utakmica na stadionu "Georgi Asparuhov" biti potpuno drugačija od one u Banjaluci, ali je pozvao na oprez i maksimalnu skromnost.

Jedna od glavnih tema pred revanš susret bio je zdravstveni bilten ekipe, s posebnim akcentom na Akrama Burasa.

"Akram će vjerovatno biti u protokolu. Dobio je udarac u prvoj utakmici i moramo biti oprezni. Pratimo njegovo opterećenje na treninzima i tek ćemo donijeti odluku da li će početi od prvog minuta ili ostati na klupi", rekao je Velaskez.

Španac je dodao da je dosta izražen timski duh i da u svlačionici bugarskog prvaka vlada odlična amosfera pred meč sa Banjalučanima.

"Svi se odlično pripremaju. Prošle sezone smo izgradili ono najvažnije - ljudske odnose i sjajnu atmosferu u svlačionici. Imamo vrhunsku dinamiku rada i izuzetno sam zadovoljan pristupom svih igrača".

Velaskez je svjestan da je domaći teren velika prednost, ali istovremeno je upozororio na opasnost od potcjenjivanja Borca.

"Jasno je da nas kod kuće čeka drugačija utakmica. Prvi meč je bio težak, ali smo u datim okolnostima odigrali dobro. Sada želimo pobjedu, ali moramo ostati skromni. Najveća greška bi bila ako pomislimo da nas Borac ne može iznenaditi. Analizirali su nas, imaju svoje adute, a mi taj osjećaj skromnosti ne smijemo izgubiti. Ipak, biti skroman ne znači da nemamo ambiciju".

Španski trener je dodao da u fudbalu nema garancija.

"U fudbalu dva i dva ne daju uvijek četiri. Kvalitet se mora dokazivati svaki dan na terenu. Mi kao stručni štab već znamo startnih 11, ali pred nama je još aktivacija na dan utakmice. Ono što je sigurno - igrači koji su propustili prvi meč, neće igrati ni u ovom".

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Pored trenera, medijima se obratio i golman Levskog, Svetoslav Vutsov, koji je nedavno produžio ugovor sa klubom.

"Imamo sjajne preduslove za prolaz. Stadion će biti pun, a ako ispoštujemo trenerove zamisli i damo maksimum, na kraju ćemo slaviti. Borac je uigrana ekipa koja igra direktan fudbal, ali naša prednost je domaći teren u revanšu", rekao je Vutsov.

Prema njegovim riječima, novi ugovor predstavlja priznanje zbog čega je izrazio zahvalnost klubu iz Sofije.

"Što se tiče same utakmice, spreman sam i za penal-seriju ako do nje dođe, mada se nadam da ćemo sve riješiti u regularnom toku", zaključio je čuvar mreže Levskog.

Meč u Bugarskoj između Levskog i Borca sudiće engleski arbitar Endru Medli.

(MONDO)