Novi krov Gradskog stadiona u Banjaluci bez upotrebne dozvole: "Navijači Borca po zakonu nisu smjeli biti na istoku"

Fudbalski klub Borac nema upotrebnu dozvolu za nedavno postavljeni krov na istočnoj tribini gradskog stadiona, otkrio je portal "CAPITAL".

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević/privatna arhiva

Uprkos tome, na utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Borca i bugarskog Levskog koja je prije dva dana završena neriješeno 1:1, na toj tribini stajalo je nekoliko hiljada navijača.

Da zlo bude veće, Borac nema ni građevinsku dozvolu, pa se postavlja pitanje kako je krov uopšte izgrađen s obzirom na to da zakon u tom slučaju ni ne dopušta gradnju.

Za izdavanje svih dozvola i saglasnost nadležno je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, a prema zvaničnim informacijama iz tog ministarstva, FK Borac posjeduje samo lokacijske uslove za gradnju krova.

"Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je 14. aprila 2026. godine izdalo lokacijske uslove za krov na istočnoj tribini Gradskog stadiona. Zahtjeva za dalja postupanja iz nadležnosti ovog ministarstva nije bilo", navodi se u odgovoru na pitanja "CAPITAL-a".

Izvor: FK Borac

S druge strane, direktor banjalučkog kluba Dejan Čato potvrdio je da ne posjeduju ni upotrebnu, ni građevinsku dozvolu. Ipak, on kaže da je klub prošle sedmice predao zahtjev za građevinsku dozvolu, a na primjedbu da iz resornog ministarstva kažu da nakon što su izdali lokacijske uslove nisu dobili više nikakve zahtjeve, Čato je rekao: "Mi smo sigurno predali zahtjev, moguće je da nije još prošao protokol i da ga zato nisu zaprimili".

Na pitanje kako su pustili nekoliko hiljada navijača na tribinu i šta bi se desilo da se, ne daj Bože, krov srušio, Čato kaže da nije postojala nikakva opasnost po bezbjednost, ističući da se sve radi po strogim standardima UEFA.

"Zbog strožih standarda po kojima se sve mora raditi je i došlo do kašnjenja oko predaje zahtjeva za izdavanje dozvola, ali ničija bezbjednost sigurno nije bila ugrožena", zaključio je Čato.

Za razliku od njega, banjalučki advokat Aleksandar Jokić je izjavio da istočna tribina bez upotrebne dozvole predstavlja gradilište, a bez građevinske dozvole nije ni gradilište.

"Ako posjeduju građevinsku dozvolu, to znači da je tribina gradilište, a na gradilište je dozvoljen pristup građevinskim radnicima, a ne navijačima. Ali bez dobijene upotrebne dozvole, navijači po zakonu nisu smjeli biti na tribinama", kategoričan je Jokić.

S obzirom na to da su u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS prije dva dana znali da krov na istočnoj tribini nema upotrebnu dozvolu, onda premijer Srpske Savo Minić, njegov stranački šef Milorad Dodik i druge visoke zvanice vjerovatno nisu bile na zapadnoj tribini Gradskog stadiona samo zato što se na njoj nalazi svečana loža u kojoj su boravili, već i zato što je na toj tribini sigurnije.

Prema dostupnim podacima, crveno-plavi su oborili rekord po posjećenosti kada su u pitanju evropske utakmice pod okriljem UEFA. Relevantni izvori, kao što su "BBC" i "SkySports" izvijestili su da je utakmici između Borca i Levskog prisustvovalo 10.102 gledaoca, što predstavlja najveću posjetu na Borčevim domaćim evropskim utakmicama.

Vidi opis Novi krov Gradskog stadiona u Banjaluci bez upotrebne dozvole: "Navijači Borca po zakonu nisu smjeli biti na istoku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 30 / 30 AD

(MONDO, CAPITAL)