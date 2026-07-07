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UŽIVO: BORAC VODI PROTIV LEVSKOG! Juričić pogodio iz penala! 0
Liga šampiona uživo prenos Borac - Levski
Liga šampiona uživo prenos Borac - Levski
0

UŽIVO: BORAC VODI PROTIV LEVSKOG! Juričić pogodio iz penala!

Borac dočekuje Levski u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona-.

Banjalučki Borac od 20.30 časova počinje sezonu evropskim duelom protiv Levskog.

Crveno-plavi igraju protiv šampioan Bugarske u porvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, dok se revanš igra za sedam dana u Sofiji.

Zanimljivo je da Borac nikada nije u evropskim takmičenjima izgubio od ekipa koje su vodili Španci, a igrao je tri takva duela, ali to se nije svidjelo treneru Levskog Huliju Velaskezu, koji je naredni Španac na klupi protivnika banjalučog kluba.

Velaskez je u najavi meča rekao da njegova ekipa mora da odigra zrelo, a Vinko Marinović rekao je da je njegova ekipa puna samopuzdanja I istakao da je adut Borca zajedništvo I domaći teren.

Duel Borca I Levskog pratite uživo iz minuta u minut na kartici Razvoj događaja.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
20:52

21' Umalo 2:0!

Odlično su kombinovali Hrelja i Rogan na desnoj strani, na krjau je šutirao desni ek Borca, ali odlazi to pored stative

20:47

15' Napada Borac

Upućena je lopta ka Deketu koji je pao u šesnaestercu i tražio jedanaesterac, ali svakako je mladi fudbaler Borca bio u ofsajdu. Ostaje 1:0

20:41

10' Bugari pokušavaju odmah da uzvrate

Pokušao je Levski odmah da uzvrate, ali uspjela je odbrana Borca nekoliko udaraca da izbokira

20:39

9' GOOOOOL! BORAC - LEVSKI 1:0

Pogodio je Juričić sa bijele tačke. Borac vodi 1:0 od 9. minuta!

Pogledajte

00:37
Gol Borac - Levski 1:0
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

20:38

7' PENAL ZA BANJALUČANE!

Juričić je ukrao loptu i gurnuo je do Savića koji je oboren u šesnaestercu. Penal za Borac!

20:35

Korner za Bugare

Prvi korner izveli su fudbaleri Levskog, Paskval je dobro reagovao ispred Dimitrova.

20:33

Počela je utakmica u Banjaluci

20:13

Ekipe su na zagrijavanju

20:13

Pune se tribine Gradskog stadiona

Navijači Levskog su na tribini koju su kritikovali.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

 A tu su i Lešinari

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

20:10

Bugari uvjereni u prolaz dalje

Navijači Levskog koje smo sreli pred meč uvjereni su u ne samo prolaz u narednu fazu, već i u ubjedljivu pobjedu u Banjaluci. Imali su i jednu veliku zamjerku kada je u pitanju Gradski stadion.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

20:05

SASTAVI

BORAC: Ćetković, ROgan , Paskval, Saničanin, Erera, Ogrinec, Deket, Jojić, Hrelja, Juričić, Savić

LEVSKI: Vutsov Kamdem, DImitrov, Serafimov, Maikon, Seržinjoi, Trdin, Buras, Kuso, Reinaldo, Everton Bala

20:01

Velaskez: moramo odigrati zrelo

"Naš rival je dosta snažan i oni su vrlo iskusni na svom terenu, vrlo važno je da ostanemo skromni i ipak moramo da budemo realni i zreli. Zrelost naravno znači biti skroman, ali i to znači i biti razuman i igrati dobro", rekao je trner Levskog Hulio Velaskez.

20:00

Marinović: Nemamo jednog pojedinca, mi smo kompaktni

"Ekipa Borca je pokazala jedno zajedništvo, karakter, disciplinu, ekipa koja nema sad jednog pojedinca, nego je ovo ekipa koja kompaktno radi. Prednost nam je i domaći teren, naša publika koja će nam sasvim sigurno dati jednu ogromnu podršku", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

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