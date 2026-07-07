UŽIVO: BORAC VODI PROTIV LEVSKOG! Juričić pogodio iz penala!

Borac dočekuje Levski u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona-.

Banjalučki Borac od 20.30 časova počinje sezonu evropskim duelom protiv Levskog.

Crveno-plavi igraju protiv šampioan Bugarske u porvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, dok se revanš igra za sedam dana u Sofiji.

Zanimljivo je da Borac nikada nije u evropskim takmičenjima izgubio od ekipa koje su vodili Španci, a igrao je tri takva duela, ali to se nije svidjelo treneru Levskog Huliju Velaskezu, koji je naredni Španac na klupi protivnika banjalučog kluba.

Velaskez je u najavi meča rekao da njegova ekipa mora da odigra zrelo, a Vinko Marinović rekao je da je njegova ekipa puna samopuzdanja I istakao da je adut Borca zajedništvo I domaći teren.

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