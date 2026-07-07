Bugari uvjereni u pobjedu, jedna stvar im smeta na Gradskom: Biće 0:3, ali kakva je ovo tribina?!?

Navijači Levskog stigli u Banjaluku u dobrom raspoloženju, evo šta kažu pred duel sa Borcem.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac i Levski iz Sofije sastaće se od 20.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Šampion Bugarske u duelu protiv šampiona BIH imaće podršku svojih navijača, a dio njih sreli smo u blizini Gradskog stadiona, gdje su nekoliko sati prije početka meča priulično opušteno, ali i uz ozbiljne bezbjednosne mjere, uživali pred duel sa crveno-plavima.

Najtvrdokornija grupa "Sektor B" tek treba da stigne, ali u blizini sadiona mogu se vidjeti pristalice Levskog koji su stigli u svojoj režiji da podrže bugarskog šampiona.

"Otprilike pola naših navijača biće Sektor B, a drugu polovinu čine navijači poput nas“, objašnjava nam navijač LEvskog kojis e predstavio kao Petko.

Zanimljivo je da će isto tako tek polovina navijača stići iz Sofije, dok su ostali iz drugih dijelova.

"Levski ima mnogo navijača mimo Sofije, mi smo stigli iz Pernika, to je mjesto oko 30 kilometara od Sofije, ali smo jedni od najvjernijih. Na utakmicama Levskog u Sofiji na tribinama je skoro polovina iz Pernika. Ovdje je otprilike slična situacija, pola.pola kada su u pitanju navijači Levskog. Polovina će stići iz SOfije, a polovina iz drugih gradova", kaže nam prilično ponosno Ivo, ali dodaje da put do Banjaluke nije bio previše ugodan.

"Previše je kontrola policije. Kroz Srbiju nismo imali problema, pa ni na granici gdje su nas prilično brzo propustili, ali kada smo ušli u BIH samo nas pretresaju“.

I on i njegov prijatelj Suavi uvjereni su u pobjedu Levskog u prvom meču protiv Borca.

"Pobjeda 2:0 ili 3:0“,kratko su odgovorili na pitanje o prognozi večerašnjeg susreta.

Ni ostali navijači Levskog nisu nimalo manje optimistični.

"Prolazimo dalje. Ne idemo ovdje na neki remi pa da jurimo rezultat u Sofiji. Ovdje nam treba pobjeda, biće 0:3".

Navijače Levskog sreli smo u okolini stadiona gdje je jedna grupa prilično opušteno pila piće, doduše uz budno oko domaće policija, ali i inspektora iz Bugarske koji su stigli u BIH zajedno sa navijačima bugaarskog kluba.

Pogledajte 00:09 Navijači Levskog u Banjaluci Izvor: Mondo/Goran Arbutina Izvor: Mondo/Goran Arbutina

"Kada smo izvukli Borac odmah sam pozvao svog dobrog prijatelja u Kruševcu da se raspitam o Banjaluci i rekoa mi je da je ovje super i da nećemo imati problema. Zasad je tako. Policija nas je upozorila da ne možemo u obilježjima kluba da hodamo, tako da nismo baš obilazili grad, ali ovdje smo svakako zbog utakmice", kaže nam Petko.

Njegov prijatelj Svetozar dobro je upoznat sa prilikama u Banjaluci, pa i novijom istorijom, koja se odnosi i na rat u BIH, ali to je tema koja u ovom trenutku nije pretjerano bitna.

"Javite se kada budete dolazili u Sofiju, kaže nam Svetozar, koji nam kaže da ga zovemo Zarko. "Zarko ili Žarko, kao kod vas".

Ipak "Zarko" ima jednu zamjerku, ali ne samo on, već i još par navijača Levskog. Ona se tiče infrastrukture na Gradskom stadionu u Banjaluci.

"Mi treba da budemo u onom boksu? Kakva je ono tribina, očekivali smo malo bolji stadion“, rekao je on, mada mu izgled stadiona, kako kaže, neće bti važan kada krene utakmica.

"Biće 3:0 za nas, prolazimo u drugi krug", ponovio je prilično optimistično ovaj navijač Levskog.