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Vinko Marinović poslije remija sa Levskim: Prvo poluvrijeme je putokaz kako Borac treba da izgleda u Evropi

Vinko Marinović poslije remija sa Levskim: Prvo poluvrijeme je putokaz kako Borac treba da izgleda u Evropi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Trener Borca Vinko Marinović, bio je djelimično zadovoljan nakon remija protiv Levskog na startu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Borac Levski izjava liga šampiona Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Crveno-plavi su remizirali sa bugarskim prvakom (1:1), a trener Banjalučana je u izjavi za RTRS istakao da je prvo poluvrijeme model i putokaz kako Borac mora izgledati u Evropi.

"Mislim da smo odigrali jako dobro u prvom poluvremenu, kontrolisali smo sve i bili opasni. Imali smo još dvije dobre šanse, poveli 1:0 i to je model koji želimo. Međutim, u nastavku smo ušli pod pritisak rivala koji smo željeli izbjeći. Nismo uspijevali da uspostavimo kontrolu nad 'drugom loptom' i primili smo taj gol", analizirao je Marinović dešavanja na terenu.

Šef stručnog štaba banjalučkog tima dodao je da se ništa neočekivano nije desilo i da će pitanje prolaska biti riješeno u revanšu u Sofiji.

"I prije ove utakmice znali smo da će putnik u naredno kolo biti odlučen u Sofiji. Rezultat 1:1 je aktivan. Sada moramo da se dobro odmorimo, analiziramo greške i spremimo pravu taktiku. Nadam se da će nam se do revanša oporaviti i povrijeđeni igrači poput Srđana Grahovca, Juriha Karoline. Karlo Perić je već duže povrijeđen. Ipak, prvo poluvrijeme daje nam za pravo da možemo igrati protiv Levskog i vjerujemo da imamo recept za prolaz".

Marinović se na kraju posebno zahvalio banjalučkoj publici koja je ispunila Gradski stadion do posljednjeg mjesta.

"Veliko hvala navijačima koji su napravili sjajnu atmosferu i nosili nas tokom svih 90 minuta. Takođe, čestitam i svojim igračima na pristupu. Dali su maksimum, borili se za svaki pedalj terena i nemam šta da im prigovorim. Ovo nam je prva zvanična utakmica nakon tri i po sedmice rada i vjerujem da ćemo iz meča u meč biti sve bolji", zaključio je trener Borca.

 (MONDO)

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FK Borac Levski Liga šampiona Vinko Marinović

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