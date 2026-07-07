Trener Borca Vinko Marinović, bio je djelimično zadovoljan nakon remija protiv Levskog na startu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Crveno-plavi su remizirali sa bugarskim prvakom (1:1), a trener Banjalučana je u izjavi za RTRS istakao da je prvo poluvrijeme model i putokaz kako Borac mora izgledati u Evropi.

"Mislim da smo odigrali jako dobro u prvom poluvremenu, kontrolisali smo sve i bili opasni. Imali smo još dvije dobre šanse, poveli 1:0 i to je model koji želimo. Međutim, u nastavku smo ušli pod pritisak rivala koji smo željeli izbjeći. Nismo uspijevali da uspostavimo kontrolu nad 'drugom loptom' i primili smo taj gol", analizirao je Marinović dešavanja na terenu.

Šef stručnog štaba banjalučkog tima dodao je da se ništa neočekivano nije desilo i da će pitanje prolaska biti riješeno u revanšu u Sofiji.

"I prije ove utakmice znali smo da će putnik u naredno kolo biti odlučen u Sofiji. Rezultat 1:1 je aktivan. Sada moramo da se dobro odmorimo, analiziramo greške i spremimo pravu taktiku. Nadam se da će nam se do revanša oporaviti i povrijeđeni igrači poput Srđana Grahovca, Juriha Karoline. Karlo Perić je već duže povrijeđen. Ipak, prvo poluvrijeme daje nam za pravo da možemo igrati protiv Levskog i vjerujemo da imamo recept za prolaz".

Marinović se na kraju posebno zahvalio banjalučkoj publici koja je ispunila Gradski stadion do posljednjeg mjesta.

"Veliko hvala navijačima koji su napravili sjajnu atmosferu i nosili nas tokom svih 90 minuta. Takođe, čestitam i svojim igračima na pristupu. Dali su maksimum, borili se za svaki pedalj terena i nemam šta da im prigovorim. Ovo nam je prva zvanična utakmica nakon tri i po sedmice rada i vjerujem da ćemo iz meča u meč biti sve bolji", zaključio je trener Borca.

Vidi opis Vinko Marinović poslije remija sa Levskim: Prvo poluvrijeme je putokaz kako Borac treba da izgleda u Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 30 / 30 AD

(MONDO)