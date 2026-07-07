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Luka Juričić nakon remija sa Levskim: Borac ima aktivan rezultat, vjerujem u prolaz u Sofiji!

Luka Juričić nakon remija sa Levskim: Borac ima aktivan rezultat, vjerujem u prolaz u Sofiji!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri banjalučkog Borca remizirali su na Gradskom stadionu protiv Levskog (1:1), čime je odluka o putniku u narednu rundu prolongirana za revanš meč koji se igra za sedam dana u prestonici Bugarske.

Borac Levski 1:1 izjava Luka Juričić Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjalučani su odigrali dva potpuno različita poluvremena, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka izjavu za RTRS dao je strijelac jedinog pogotka crveno-plavih, Luka Juričić.

On je istakao da je ekipa imala jasan plan, ali da je pad koncentracije u nastavku presudio da meč završi bez pobjednika.

"Igrali smo protiv taktički jako dobro pripremljene ekipe. Imali smo i mi svoju taktiku, svoje ciljeve. U prvom poluvremenu smo odigrali jako dobro i zrelo, međutim, u drugom poluvremenu nesvjesno smo se nekako povukli i primili taj jedan gol. Dakle, nismo stvorili previše situacija za gol, kao ni u prvom poluvremenu", rekao je Juričić.

Ipak, uprkos ispuštenoj prednosti ili remiju na domaćem terenu, u taboru aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine nisu nezadovoljni ishodom pred put u Bugarsku jer po mišljenju Juričića, crveno-plavi sve drže u svojim rukama.

"Revanš je za sedam dana u Bugarskoj. U Sofiji će sve biti odlučeno. Imamo aktivan rezultat, vjerujemo u sebe i vjerujemo u prolaz dalje", optimistično je poručio napadač Borca.

Revanš utakmica između Levskog i Borca igra se narednog četvrtka u Sofiji.

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(MONDO)

Tagovi

Luka Juričić FK Borac Liga šampiona

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