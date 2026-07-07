Fudbaleri banjalučkog Borca remizirali su na Gradskom stadionu protiv Levskog (1:1), čime je odluka o putniku u narednu rundu prolongirana za revanš meč koji se igra za sedam dana u prestonici Bugarske.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjalučani su odigrali dva potpuno različita poluvremena, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka izjavu za RTRS dao je strijelac jedinog pogotka crveno-plavih, Luka Juričić.

On je istakao da je ekipa imala jasan plan, ali da je pad koncentracije u nastavku presudio da meč završi bez pobjednika.

"Igrali smo protiv taktički jako dobro pripremljene ekipe. Imali smo i mi svoju taktiku, svoje ciljeve. U prvom poluvremenu smo odigrali jako dobro i zrelo, međutim, u drugom poluvremenu nesvjesno smo se nekako povukli i primili taj jedan gol. Dakle, nismo stvorili previše situacija za gol, kao ni u prvom poluvremenu", rekao je Juričić.

Ipak, uprkos ispuštenoj prednosti ili remiju na domaćem terenu, u taboru aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine nisu nezadovoljni ishodom pred put u Bugarsku jer po mišljenju Juričića, crveno-plavi sve drže u svojim rukama.

"Revanš je za sedam dana u Bugarskoj. U Sofiji će sve biti odlučeno. Imamo aktivan rezultat, vjerujemo u sebe i vjerujemo u prolaz dalje", optimistično je poručio napadač Borca.

Revanš utakmica između Levskog i Borca igra se narednog četvrtka u Sofiji.

Vidi opis Luka Juričić nakon remija sa Levskim: Borac ima aktivan rezultat, vjerujem u prolaz u Sofiji! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 30 / 30 AD

(MONDO)