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Levski pred revanš sa Borcem novim ugovorom nagradio golmana za dobru partiju u Banjaluci

Levski pred revanš sa Borcem novim ugovorom nagradio golmana za dobru partiju u Banjaluci

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Bugarski šampion Levski iz Sofije osigurao je ostanak jednog od svojih ključnih igrača.

Levski pred Borac produžio saradnju sa golmanom Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nakon odličnog izdanja na gostovanju u Banjaluci na startu kvalifikacija za Ligu šampiona, rukovodstvo kluba je produžilo ugovor sa talentovanim čuvarom mreže Svetoslavom Vutsovim do ljeta 2028. godine.

Ovaj potez uprave jasan je znak povjerenja u momka uprkos primljenom golu u Banjaluci iz penala koji je postigao Luka Juričić, s obzirom da je već postao nezamjenjiv na golu bugarskog velikana za koji je branio na 55 mečeva.

Vutsov je za Levski debitovao 30. marta 2025. godine u remiju (1:1) protiv Boteva iz Plovdiva i prošle sezone je dao veliki doprinos na osvojenoj tituli, a proglašen je i za najboljeg golmana Bugarske.

“Levski se zahvaljuje Svetoslavu na dosadašnjem profesionalnom stavu i posvećenosti. Želimo mu još mnogo 'suvih mreža', velikih pobjeda i sretnih trenutaka u plavom dresu”, saopštio je klub iz Sofije.

Inače, revanš između Levskog i Borca na rasporedu je u utorak s početkom u 19.30.

(MONDO)

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Tagovi

Levski FK Borac Liga šampiona

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