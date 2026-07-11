Bugarski šampion Levski iz Sofije osigurao je ostanak jednog od svojih ključnih igrača.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nakon odličnog izdanja na gostovanju u Banjaluci na startu kvalifikacija za Ligu šampiona, rukovodstvo kluba je produžilo ugovor sa talentovanim čuvarom mreže Svetoslavom Vutsovim do ljeta 2028. godine.

Ovaj potez uprave jasan je znak povjerenja u momka uprkos primljenom golu u Banjaluci iz penala koji je postigao Luka Juričić, s obzirom da je već postao nezamjenjiv na golu bugarskog velikana za koji je branio na 55 mečeva.

Vutsov je za Levski debitovao 30. marta 2025. godine u remiju (1:1) protiv Boteva iz Plovdiva i prošle sezone je dao veliki doprinos na osvojenoj tituli, a proglašen je i za najboljeg golmana Bugarske.

“Levski se zahvaljuje Svetoslavu na dosadašnjem profesionalnom stavu i posvećenosti. Želimo mu još mnogo 'suvih mreža', velikih pobjeda i sretnih trenutaka u plavom dresu”, saopštio je klub iz Sofije.

Inače, revanš između Levskog i Borca na rasporedu je u utorak s početkom u 19.30.

Vidi opis Levski pred revanš sa Borcem novim ugovorom nagradio golmana za dobru partiju u Banjaluci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević Br. slika: 30 30 / 30 AD

(MONDO)