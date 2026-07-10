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Crveno-plave čeka pakao u Sofiji: Levski rasprodao stadion za revanš sa Borcem!

Crveno-plave čeka pakao u Sofiji: Levski rasprodao stadion za revanš sa Borcem!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Bugarski šampion saopštio je da ulaznica u slobodnoj prodaji više nema.

Stadion Georgi Asparuhov Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Fudbaleri Borca i Levskog bore se za mjesto u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici, igranoj u utorak u Banjaluci, nije bilo pobjednika (1:1), a odluka o putniku u narednu fazu pašće 14. jula na rasprodatom stadionu "Georgi Asparuhov" u Sofiji!

Kako je ovog petka saopštio aktuelni šampion Bugarske, ulaznica za ovaj susret više nema u slobodnoj prodaji četiri dana prije utakmice, pa je jasno da izabranike Vinka Marinovića čeka paklen zadatak ukoliko žele da nastave takmičenje u kvalifikacijama za evropsku elitu.

Ukoliko bi eliminisali Bugare, u drugoj rundi bi ukrstili koplja sa boljim iz dva duela bjeloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove. Ako bi doživjeli neuspjeh, preselili bi se u drugu rundu Konferencijske lige, gdje ih čeka poraženi tim iz dva okršaja moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije.

Gdje se igra meč?

Stadion "Georgi Asparuhov" izgrađen je 1963. godine i od tada je dom Levskog. Može da primi blizu 18.000 navijača, a renoviran je u dva navrata – 1999. i 2016. godine.

Nazvan je po proslavljenom bugarskom napadaču i legendi Levskog Georgiju Asparuhovu, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u 29. godini.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Levski FK Borac fudbal Liga šampiona

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