Deket upisao evropski debi: Hvala mojim saigračima, mnogo su mi pomogli!

Matej Deket upisao je prve evropske minute i ostavio dobar utisak, što potvrđuju i riječi trenera Borca VInka Marinovića.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca u utorak uveče remizirali su 1:1 sa Levskim iz Sofije u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Trener Banjalučana Vinko Marinović od prvog minuta dao je šansu mladom Mateju Deketu koji je tako nakon utakmica u domaćim takmičenjima upisao svoj debi na evropskoj sceni.

“Ja bih želio da pripišem svojim saigračima koji su mi puno pomogli i želim da se zahvalim publici na podršci i da ih pozovem da dođu u što većem broju protiv Levskog, da krenu sa nama u Sofiju i da izborimo taj prolaz”, rekao je Deket.

Sedamnaestogodišnji fudbaler potom se osvrnuo na samu utakmicu.

Jedna jako teška i zahtjevna utakmica za nas. Mislim da smo u prvom poluvremenu odradili savršen posao. Bodrila nas je publika, imali smo taj vjetar u leđa. Igrali smo dobro, u drugom poluvremenu smo malo pali. Ali evo, gotovo je ‘prvo poluvrijeme’, idemo u Sofiju i nadamo se prolazu, naravno. Ja sam uvijek optimista, idemo tamo da se borimo i idemo da prođemo, naravno”, poručio je on.

Deket je ostavio dobar utisak protiv Levskog, a to potvrđuju i riječi njegovog trenera Vinka Marinovića.

“Matej je odigrao jako, jako dobro. Mislim da, kad pogledam ekipu, mislim da su svi dali sve od sebe, zaista. Čestitam im na pristupu, na zalaganju, na borbi. Isto tako i navijačima koji su zaista napravili jednu sjajnu, sjajnu atmosferu. Dali su ekipi jednu energiju i mislim da su igrači isto tako vratili sa svojim odnosom, sa svojim pristupom. Nažalost, ostaje taj žal da nismo došli do pobjede. Imali smo u ekipi igrače koji već imaju određeno iskustvo, a isto tako imamo igrača kojima je ovo jedno veliko iskustvo kao što je, na primjer, Deket, koji je odigrao sjajno, iako je veoma mlad. Ovo mu je prva utakmica, debi u Ligi šampiona i sigurno jedno veliko iskustvo”, prokomentarisao je trener Borca nastup Deketa.