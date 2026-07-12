Abel Paskval oglasio se pred drugi meč sa bugarskim velikanom (utorak, 19.30).
Fudbaleri Borca spremni su su za put u Sofiju u koju odlaze na megdan ekipi Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligi šampiona. Nakon "banjalučkog poluvremena" računica je jasna - pobjeda vodi crveno-plave u narednu rundu kvalifikacija za evropsku elitu, a u suprotnom evropski put biće nastavljen u borbi borbi za grupnu fazu Konferencijske lige.
"Veoma smo motivisani da pokažemo sav svoj kvalitet. Tokom prošle sezone smo pokazali da znamo da se nosimo sa svim izazovima i očekujem da u Sofiji budemo na pravom nivou. Vidjeli smo i u prvoj utakmici da možemo da se nosimo sa Levskim. Iskusna smo ekipa i znamo da kontrolišemo emocije i svaku situaciju na terenu", rekao je Abel Paskval, španski defanzivac u crveno-plavom taboru, za zvanični sajt kluba.
Borčev Španac najavio revanš u Sofiji: Veoma smo motivisani, možemo da se nosimo sa Levskim!
Ekipa put Sofije odlazi u ponedjeljak u ranim jutarnjim časovima, a u večernjim će da odradi i posljednji trening na stadionu "Georgi Asparuhov".
"Moramo da budemo skoncentrisani od prve do posljednje minute, da imamo samopouzdanje i da iskoristimo svaku priliku koja nam se ukaže. Sitnice donose prevagu u ovakvim utakmicama i zato je važno da budemo fokusirani na svaki detalj u našoj igri. Radujem se novom izazovu i želim da dam sve od sebe za grb koji nosim na dresu i naše navijače", riječi su Paskvala.
Podsjetimo, prva utakmica odigrana 7. jula u Banjaluci završena je rezultatom 1:1. Borac je stigao do vođstva u 9. minutu pogotkom Luke Juričića iz penala, dok je konačan rezultat u 55. minutu postavio Armstrong Oko-Fleks.
Utakmica na stadionu "Georgi Asparuhov" igra se u utorak sa početkom u 19.30 po našem vremenu.
Ekipa koja izađe kao pobjednik iz ovog dvomeča ukrstiće u narednoj rundi koplja sa boljim iz dva okršaja bjeloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove. Prvi meč, odigran na neutralnom terenu u Mađarskoj, završen je ubjedljivim trijumfom gostiju (1:4).
Poraženi tim će se preseliti u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu, gdje ga čeka poražena eklipa iz dvomeča moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. U prvoj utakmici, igranoj u Moldaviji, nije bilo pobjednika (1:1).
(mondo.ba, D. Šutvić)
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