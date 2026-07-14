Nema direktnog prenosa utakmice između Levskog i Borca u BiH

Loša vijest za navijače banjalučkog kluba.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca i Levskog od 19.30 u Sofiji igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

U prvom duelu odigranom prije sedam dana na "Gradskom stadionu" završeno je bez pobjednika -1:1.

Ono što svakako razočarava sve simpatizere i navijače crveno-plavih jeste činjenica da televizijskog prenosa sa ovog susreta neće biti na kanalima u Bosni i Hercegovini, prvenstveno na "Arena Sportu".

Takođe, ni Radio-televizija Republike Srpske, koja je realizovao prenos prve utakmice iz Banjaluke, ovog puta nema prava za revanš u Sofiji.

Prema nezvaničnim informacijama, razlog za ovakav ishod su nerealno visoki finansijski zahtjevi koje su Bugari postavili za otkup TV prava, prenijele su "Nezavisne novine".

(MONDO)