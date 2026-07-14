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Nema direktnog prenosa utakmice između Levskog i Borca u BiH 1

Nema direktnog prenosa utakmice između Levskog i Borca u BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba/Nezavisne
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Loša vijest za navijače banjalučkog kluba.

Nema direktnog prenosa utakmice Levski - Borac Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca i Levskog od 19.30 u Sofiji igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
U prvom duelu odigranom prije sedam dana na "Gradskom stadionu" završeno je bez pobjednika -1:1.

Ono što svakako razočarava sve simpatizere i navijače crveno-plavih jeste činjenica da televizijskog prenosa sa ovog susreta neće biti na kanalima u Bosni i Hercegovini, prvenstveno na "Arena Sportu".

Takođe, ni Radio-televizija Republike Srpske, koja je realizovao prenos prve utakmice iz Banjaluke, ovog puta nema prava za revanš u Sofiji.

Prema nezvaničnim informacijama, razlog za ovakav ishod su nerealno visoki finansijski zahtjevi koje su Bugari postavili za otkup TV prava, prenijele su "Nezavisne novine".

(MONDO)

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Tagovi

FK Borac Levski Liga šampiona

Komentari 1

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BL

15 udaraca na gol imao Levskinu prvoj utakmici, mi samo 6! Vinko "Murinjo" mjenjaj nešto, taktiku i zamjeni neke igrače, inače nam ne gine trica! Jakšić i Karolina moraju igrati, gore radi šta hoćeš..

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