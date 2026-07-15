Borac saznao protivnika u Konferencijskoj ligi

Fudbalski klub Borac dobio je protivnika u kvalifikacijama za UEFA Konferencijsku ligu.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nakon što je banjalučki Borac eliminisan u kvalifikacijama za Ligu šampiona od bugarskog Levskog iz Sofije, nastaviće takmičenje u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

A večeras je dobio i rivala, nakon što je Egnatija već u prvom poluvremenu riješila pitanje prolaska protiv moldavskog Petrokuba (3:0).

Već u drugom minutu, Albanci su stigli do prednosti golom Enea Bitrija, prednost je udvostručio Alesandro Albaneze, da bi prije odlaska na odmor autogolom Mihail Platica praktično osigurao Egnatiji trijumf i prolazak u narednu fazu elitnog takmičenja, a Moldavcima put u Banjaluku.

Crveno-plavi će ukoliko se u drugom poluvremenu u Albaniji ne desi neko veliko čudo odmjeriti snage sa šampionom Moldavije 23. jula na Gradskom stadionu, a revanš je zakazan sedam dana kasnije u gradu Hinčesti.

(MONDO)