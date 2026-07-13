"Kilijan diktator": Da li ste čuli pjesmu koja je postala viralna zbog Mbapea?

Da li znate za pjesmu koja je posvećena Kilijanu Mbapeu i koja je relativno brzo postala hit na društvenim mrežama zbog francuskog fudbalera.

Izvor: EPA/SARAH YENESEL

Kilijan Mbape igra fenomenalno na Svjetskom prvenstvu. Dao je osam golova do sada i jedan je od najzaslužnijih za to što će Francuska igrati u polufinalu protiv Španije. Međutim, ono što ga prati jeste njegovo ponašanje van terena.

Često ga navijači opisuju kao gazdu, kao nekoga ko se ponaša kao diktator, da se pita za sve i slično i to mu zamjeraju. Tako je uz pomoć vještačke inteligencije napravljena pjesma koja je za kratko vrijeme postala viralna na društvenim mrežama. Zove se "Kilijan diktator".

Da li ste je čuli? Ako niste, poslušajte i sami o čemu se radi, pošto je fokusirana najviše na Mbapea i Real Madrid.

"Kilijan Mbape, Kilijan diktator, onaj koji naređuje na terenu, čovjek od vjere. Kilijan Mbape, Kilijan ditkator, ako pitam za tron, već sam ga uzeo. Florentino me zvao, već sam stigao. Moja riječ je zakon, šta ćeš da radiš? Čim kročim na teren, osjetim moć. Ovdje niko ne igra bez moje dozvole. Pogledam na klupu, vidim Anćelotija i kažem mu da pakuje kofere, ja sam taj koji odlučuje, Karlova era je gotova, ja sam taj koji se pita"

Kilijan diktator pesma Izvor: YouTube/Nothing here

To je prevod jednog dijela pesme, pa nam kažite kako se i vama dopada. Biće zanimljivo vidjeti kako će sve to da izgleda u novoj eri sa Žozeom Murinjom.

Dešan: Mbape nije diktator

Zbog sve većih napada i nazivanja Mbapea diktatorom je morao da se oglasi i selektor Francuske Didije Dešan poslije meča sa Marokom.

"Mnogi misle da je Kilijan neka vrsta diktatora koji misli samo na sebe, ali on je kapiten i primjer svima. To pokazuje onim što radi na terenu, ne samo golovima", rekao je Dešan.