Mbape promašio penal u 95. minutu: Pogledajte kako mu se golman Betisa narugao

Real Madrid je poražen od Betisa, a golman Alvaro Valjes je odbranio penal za izjednačenje Kilijanu Mbapeu u 95. minutu.

Izvor: X/Janty

Nije trebalo dugo da Murinjov Real Madrid doživi prvi kiks. U četvrtom kolu Primere savladao ih je Betis 1:0, a veliku šansu da svom timu donese makar bod propustio je Kilijan Mbape pošto je promašio penal u 95. minutu.

Korpulentni Irac Troj Perot je pogodio za 1:0 u 81. minutu nakon što je ušao u igru umjesto Ernandeza u 69. minutu, da bi nakon toga Cesar Espi pogodio, ali mu je VAR poništio pogodak u 87. minutu.

Zatim je Nejtan napravio penal, uzeo je loptu u ruke Kilijan Mbape i promašio. Iskusni golman Alvaro Valjes ne samo da ga je pročitao već je poslije odbranjenog penala imao vremena i da mu se unese u lice. Pogledajte kako je to izgledalo:

Alvaro Valjes je bio igrač utakmice nakon meča sa Levanteom gdje je primio pet golova, a prije toga je ostao nesavladan protiv Real Sosijedada i Valensije.

Sada je Barselona prva na tabeli sa 9 bodova, koliko imaju i Real Madrid i Betis sa odigranom utakmicom više. Ukoliko Barsa savlada Valensiju u nedjelju ili čak samo odigra neriješeno osamiće se na vrhu tabele.

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