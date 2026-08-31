Šta se dešava sa Realovom zvijezdom od 125 miliona? Murinjo se oglasio i poslao jasnu poruku

Žoze Morinjo zatražio je strpljenje za Jana Diomandea, koji još nije opravdao cijenu od 125 miliona evra.

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Trener fudbalera Real Madrida Žoze Murinjo pozvao je na strpljenje kada je u pitanju Jan Diomande, skupo plaćeno pojačanje koje još nije zablistalo za svoj novi klub nakon tri ulaska sa klupe.

Ovaj 19-godišnji reprezentativac Obale Slonovače prešao je u Real iz Lajpciga ranije ovog mjeseca za prijavljenu sumu od 125 miliona evra. Igrao je sinoć u pobjedi Reala protiv Malage od 4:0 u Primeri, ali ponovo nije uspio da ponovi formu koju je prikazivao u Bundesligi prošle sezone ili sa Obalom Slonovače na Svjetskom prvenstvu.

"On mora da ide korak po korak. Igrao je po 20, 15 ili 30 minuta u ova tri meča do sada. Radi dobro i mnogo. Skroman je i željan da uči i radi. Sluša mene i svoje saigrače. On će napredovati", rekao je Murinjo.

Portugalski trener je rekao da ne može da se fokusira na visinu Diomandeovog transfera, već da umjesto toga vidi mladog igrača sa ogromnim potencijalom.

"Strpljenje. Obično, kada ljudi pričaju o tako ogromnoj cifri, očekuju nekoga ko dođe i odmah pokori svijet. To ovde nije slučaj. Veoma je mlad, ali ima nevjerovatan potencijal. Samo polako, strpljenje", rekao je Murinjo.

Diomande je prošle sezone postigao 12 golova i zabilježio devet asistencija na 33 utakmice u Bundesligi, a zatim je imao sjajno Svjetsko prvenstvo prije nego što je Obala Slonovače eliminisana od Norveške u osmini finala.

Real će igrati protiv Betisa u petak u Primeri, prije nego što dočeka Inter u Ligi šampiona 8. septembra.