"Mogao sam da igram za Real Madrid": Legendarni srpski napadač čekao 27 godina da ispriča ovo

Malo ko je znao da je 1999. godine Darko Kovačević bio jednom nogom u Real Madridu. Sada je konačno za španske medije ispričao tu priču.

Izvor: RAFA RIVAS / AFP / Profimedia

Velika se drama napravila oko transfera Hulijana Alvareza kome Atletiko ne dozvoljava da potpiše za Barselonu, a sada je Darko Kovačević za "As" otkrio da je on imao sličnu dramu. Samo što je on bio na pragu dolaska u Real Madrid.

Korpulentni napadač iz Kovina je počeo karijeru u Proleteru, igrao je za Crvenu zvezdu i Šefild Vendzdej, a poslije tri vrhunske sezone u Real Sosijedadu, 1999. godine je bio na pragu "kraljevskog kluba". Na kraju je završio u Juventusu.

"Bila je to zaista ozbiljna opcija. Pričali smo nekoliko mjeseci, ali transfer se na kraju nije realizovao. Vrijeme je prolazilo i usred tog procesa Juventus je pokazao veliko interesovanje za mene i ubijedio me da odem u Italiju. Mogao sam da igram za Real Madrid, ali završio sam u Juveu”, prisjetio se Kovačević.

Uporedio je svoju situaciju sa situacijom oko Rodrija koji je imao sve dogovoreno sa Real Madridom, a na kraju je prešao u Barselonu.

"Po onome što sam mogao da čujem, veoma sličan slučaj. Koliko sam čitao, Real Madrid je dugo pokazivao interesovanje za njega, ali očigledno i previše sumnje zbog čega se posao nije ranije realizovao. Onda se pojavila Barselona sa konkretnom ponudom, i sada imamo još jedan takav slučaj", istakao je Kovačević.

Real ga je zapamtio

Nakon samo dvije godine u Italiji vratio se Darko Kovačević u Real Sosijedad i zaigrao još bolje, čak je zamalo doveo klub iz Baskije do titule. Na kraju je dao čak 10 golova Real Madridu.

"Možemo reći da sam bio veoma dobar u tome. Posebno pamtim dva gola 2003. godine, kada smo pobijedili sa 4:2. Dao sam i na Bernabeu 2004. u pobjedi sa 4:1. Protiv Reala su svi timovi ekstra motivisani, jer najveći timovi zahtijevaju najbolje od vas. Pobjeda ume da bude ogroman impuls za moral. U mom slučaju nije bilo nikakvog posebnog osjećaja prema Realu, samo se jednostavno namjestilo da budem efikasan ispred njegovog gola", rekao je Kovačević.