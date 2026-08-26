logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mogao sam da igram za Real Madrid": Legendarni srpski napadač čekao 27 godina da ispriča ovo

"Mogao sam da igram za Real Madrid": Legendarni srpski napadač čekao 27 godina da ispriča ovo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Malo ko je znao da je 1999. godine Darko Kovačević bio jednom nogom u Real Madridu. Sada je konačno za španske medije ispričao tu priču.

Darko Kovačević mogao da pređe u Real Madrid Izvor: RAFA RIVAS / AFP / Profimedia

Velika se drama napravila oko transfera Hulijana Alvareza kome Atletiko ne dozvoljava da potpiše za Barselonu, a sada je Darko Kovačević za "As" otkrio da je on imao sličnu dramu. Samo što je on bio na pragu dolaska u Real Madrid.

Korpulentni napadač iz Kovina je počeo karijeru u Proleteru, igrao je za Crvenu zvezdu i Šefild Vendzdej, a poslije tri vrhunske sezone u Real Sosijedadu, 1999. godine je bio na pragu "kraljevskog kluba". Na kraju je završio u Juventusu.

"Bila je to zaista ozbiljna opcija. Pričali smo nekoliko mjeseci, ali transfer se na kraju nije realizovao. Vrijeme je prolazilo i usred tog procesa Juventus je pokazao veliko interesovanje za mene i ubijedio me da odem u Italiju. Mogao sam da igram za Real Madrid, ali završio sam u Juveu”, prisjetio se Kovačević.

Uporedio je svoju situaciju sa situacijom oko Rodrija koji je imao sve dogovoreno sa Real Madridom, a na kraju je prešao u Barselonu.

"Po onome što sam mogao da čujem, veoma sličan slučaj. Koliko sam čitao, Real Madrid je dugo pokazivao interesovanje za njega, ali očigledno i previše sumnje zbog čega se posao nije ranije realizovao. Onda se pojavila Barselona sa konkretnom ponudom, i sada imamo još jedan takav slučaj", istakao je Kovačević.

Real ga je zapamtio

Nakon samo dvije godine u Italiji vratio se Darko Kovačević u Real Sosijedad i zaigrao još bolje, čak je zamalo doveo klub iz Baskije do titule. Na kraju je dao čak 10 golova Real Madridu.

"Možemo reći da sam bio veoma dobar u tome. Posebno pamtim dva gola 2003. godine, kada smo pobijedili sa 4:2. Dao sam i na Bernabeu 2004. u pobjedi sa 4:1. Protiv Reala su svi timovi ekstra motivisani, jer najveći timovi zahtijevaju najbolje od vas. Pobjeda ume da bude ogroman impuls za moral. U mom slučaju nije bilo nikakvog posebnog osjećaja prema Realu, samo se jednostavno namjestilo da budem efikasan ispred njegovog gola", rekao je Kovačević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Kovačević Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC