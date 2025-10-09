logo
"Odbili smo 40 miliona evra, eto koliko vjerujemo": Zbog ovih riječi Darka Kovačevića Italijani ostali u šoku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski fudbalski funkcioner otkrio je koliko je novca njegov Olimpijakos odbio iz Premijer lige za svog najtalentovanijeg igrača

Darko Kovačević Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Legendarni srpski fudbaler Darko Kovačević (51) godinama je "glavni čovjek za transfere" u Olimpijakosu. Tako ga je predstavio i italijanski "Tutosport", kojem je otkrio i da je grčki velikan odbio nevjerovatnu ponudu za svoj biser, centralnog vezistu Hristosa Muzakitisa (18).

Supertalentovani Atinjanin rođen je 2006. godine i Brajton je htio da ga dovede za 40 miliona, ali su Pirejci rekli "Ne".

Italijani su ga pitali u kontekstu nagrade Tutosporta za najvećeg talenta, "Golden Boj", koju će dobiti ofanzivac Juventusa Kenan Jildiz.

"Govori se o dva izuzetna talenta, dva igrača o kojima se već sada priča, ali koji će tek u godinama koje dolaze preuzeti glavnu scenu. Za Muzakitisa smo odbili ponudu od 40 miliona evra od Brajtona, to znači da čvrsto vjerujemo u potencijal ovog momka i smatramo da može još da napreduje. Ima 18 godina, ali zrelost tridesetogodišnjaka. Govorimo o dragulju, sa izuzetnim osjećajem za kontrolu lopte. To je veoma rijetko među igračima njegovih godina u Evropi", rekao je Kovačević za Tutosport.

Vladan Milojević podsjetio sve na Kostulasa

Izvor: Giannis Papanikos/Shutterstock

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević podsjetio je ovog leta na to koliko grčki učesnik Lige šampiona dobro posluje. Oslikao je to transferom od 40 miliona evra, koliko je Olimpijakos naplatio upravo od Brajtona za Haralamposa Kostulasa.

"Vidjeli ste da je Olimpijakos prodao igrača, Kostulasa za 40 miliona, njegov otac je moj drugar, ali je pitanje da li on stvarno vrijedi 40 miliona. Prepoznali su njegovu mladost i to je više plaćeno nego bilo šta drugo. Zakoni tržišta su tako postavljeni. Možda mi to ne gledamo na takav način, zato sam vam i odgovorio na to pitanje da li mogu da stavim veto da neki igrač ode. Ne možemo to da radimo", objasnio je tom prilikom Vladan Milojević.

U međuvremenu, Kostulas i dalje nije dobio šansu u Brajtonu, već se navikava i bori se za minutažu kod trenera Fabijana Hircelera. Za to vrijeme, Muzakitis je uveliko član "A" selekcije Grčke kod srpskog trenera Ivana Jovanovića i debitovao je u Ligi šampiona u Olimpijakosu.

