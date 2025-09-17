Novi podvig Pafosa: Zvezdin "dželat" utišao Pirej i ispisao istoriju

Fudbaleri Pafosa osvojili prvi istorijski bod u Ligi šampiona.

Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia

Fudbaleri Olimpijakosa i Pafosa remizirali su bez golova u prvom kolu Lige šampiona. Kiprani su pokazali da definitivno nisu slučajno u elitnom društvu nakon što su u plej-ofu kvalifikacija eliminisali Crvenu zvezdu i poslali je u Ligu Evrope.

Pafos je izvojevao herojski bod, pošto su od 25. minuta igrali sa igračem manje, kada je Brazilac Bruno dobio drugi žuti karton i morao je na "hlađenje". Propustili su fudbaleri Olimpijakosa kolosalnu šansu u nadoknadi kada je Taremi bio nadomak da postane heroj pirejskih crveno-bijelih, ali je defanzivac Pafosa reagovao u posljednjem momentu. Morao je ovo Olimpijakos da dobije kao nekadašnji četvrtfinalista elitnog klupskog takmičenja i šampion Grčke, ali ipak debitant u takmičenju napušta teren zadovoljniji.

U slhedećem kolu, Pafos će u Limasolu dočekati minhenski Bajern, dok Olimpijakos gostuje Arsenalu.

U drugom meču u ranijem terminu Slavija Prag i Bode Glimt su takođe podijelili plijen, a meč je završen rezultatom 2:2. Prvi gol u Pragu viđen je u 23. minutu kada je Mbođi donio prednost domaćima kome je sjajno asistirao Provod. Na pauzu između dva poluvremena se otišlo sa ovim rezultatom, da bi se u nastavku borba rasplamsala.

Slavija je u 75. minutu stigla do velikih 2:0, a ponovo je proradila veza Provod-Mbođi. Nadu Bode Glimtu je ubzo vratio Danijel Basi, da bi potpuno izjednačenje donio Sondre Fet. Norvežani ipak imaju za čime da žale pošto su u 54. minut promašili penal, ali nisu očajavali i uspijevaju da zabilježe prvi bod u novoj sezoni u Ligi šampiona.

