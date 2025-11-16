O atentatu na Darka Kovačevića pričao cijeli svijet: Sačekuša ispred vile, spaljen auto, pa optužen saigrač

Mediji su prije pet godina brujali o atentatu na srpskog napadača Darka Kovačevića koji je danas sportski direktor Olimpijakosa.

Proslavljeni srpski fudbaler Darko Kovačević je tokom karijere nosio dresove Crvene zvezde, Juventusa, Real Sosijedada, Lacija i Olimpijakosa, a sreću po završetku karijere pronašao je Atini gdje živi sa porodicom. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 59 nastupa i postigao 10 golova, a u fudbalu je ostao i kada se oprostio od profesionalnog fudbala.

Jedno vrijeme je obavljao funkciju sportskog direktora reprezentacije Srbije, ali je istu napustio 2019. godine nakon manje od godinu dana. Trenutno je na visokoj funkciji u upravi Olimpijakosa gdje je ponovo u ulozi sportskog direktora.

Rođen 1973. u Kovinu, seniorsku karijeru je započeo u Proleteru iz Zrenjanina, odakle je 1994. prešao u Crvenu zvezdu. U sezoni 1994/95 postigao je 37 golova u 47 utakmica, što ga je preporučilo engleskom Šefildu. Uslijedio je prelazak u Real Sosijedad gdje je u dvije sezone dao više od 30 golova. Kasnije je igrao i za Juventus, Lacio i Olimpijakos, gdje je završio karijeru 2009. godine.

Nakon kraja igračke karijere, Darko je ostao da živi u Atini, ali bez fudbala nije mogao. "Život bez fudbala je mirniji, ali kad jednom izađeš iz svlačionice, shvatiš da ti nedostaje adrenalin", rekao je je jednom prilikom Kovačević.

Atentat na kućnom pragu

Pre pet godina, svi svetski mediji su brujali o atentatu na Darka Kovačevića. Sve se odigralo ispred njegovog doma u atinskom naselju Glifada. Prema izvještaju grčke policije, nepoznate osobe su pucale na njega kada je izlazio iz automobila. Kovačević je pukom srećom izbjegao smrt jer se, prema njegovim riječima, "instinktivno bacio na zemlju". U razgovoru za španski As otkrio je šta se tačno desilo.

"Vidim da sam još tu, što znači da imam neku misiju. Ponekad te život podsjeti koliko si ranjiv", rekao je Darko 2020. godine.

Istraga je otkrila da je automobil koji su napadači koristili kasnije pronađen zapaljen. Kako su prenijeli lokalni mediji, policija je sumnjala na povezanost sa organizovanim kriminalom, ali Kovačević nije bio osumnjičen ni za kakvo krivično djelo, dok je jedno vrijeme bilo priče da iza svega stoji njegov nekadašnji saigrač Raul Bravo koji je to demantovao.

"Glupost, ove stvari na mene ne mogu da utiču! Moja porodica ludi zbog tih natpisa. Bili smo cimeri, sjajni smo prijatelji. Imamo veoma blizak odnos. Ni na Netfliksu ne možete da pronađete film kakav pokušavaju da mi namjeste", rekao je Bravo.

Kompletna priča oko umiješanosti Raula Brava krenula je iz Srbije, odnosno iz jednog tabloidi ka kom je Španac i uperio svoju ljutnju.

"Jedan medij, žuta štampa, objavi nešto takvo, a vi ostanete šokirani. Tamo piše da sam htio da ubijem Kovačevića. Mnogi me pitaju zašto ne tužim taj medij, ali to ne bi donijelo ništa dobro. Ja ne treba da čistim svoje ime, ljudi znaju ko sam", dodao je Kovačevićev saigrač iz Olimpijakosa.

Iako je prema prvim informacijama Kovačević bio ranjen u nogu, istina je da se povrijedio prilikom izbegavanja metka.

"Vidio sam muškarca kako izlazi iz automobila s pištoljem i ide prema meni. Instinktivno sam se bacio u desnu stranu, a on je pucao na mene i počeo da bježi. Ušao je u auto i nestao", prenijeli su grčki mediji Kovačevićevu izjavu.

Policija je navodno pronašla pištolj koji je korišćen u napadu na Kovačevića u spaljenom automobilu kojim je napadač pobjegao, ali napadači nisu pronađeni do dan-danas. Prije toga, Kovačević je radio u Fudbalskom savezu Srbije, a onda je postao i sportski direktor Olimpijakosa.

