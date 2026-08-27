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Real Madrid se poklonio protivničkom igraču: "Ovo je gest velikog kluba, živjela Španija"

Real Madrid se poklonio protivničkom igraču: "Ovo je gest velikog kluba, živjela Španija"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Real Madrid je ukazao čast svom Marku Kukurelji, ali i napadaču Real Sosijedada Mikelu Ojarzabalu.

Real Madrid ukazao čast Marku Kukurelji i Mikelu Ojarzabalo Izvor: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Real Madrid je pred meč protiv Real Sosijedada u srijedu uveče odao poštovanje i svom igraču Marku Kukurelji i gostu Mikelu Ojarzabalu. Naravno, to su članovi reprezentacije Španije koja je ovog ljeta postala šampion svijeta u Americi. Iako je isprva bilo planirano da samo Kukurelja bude pozdravljen, bek "kraljevskog kluba" je poveo sa sobom na centar terena i svog saigrača iz nacionalnog tima i jednog od najvažnijih igrača Španije, sjajnog Ojarzabala.

Iako nije isprva pristao, napadač Real Sosijedada se pridružio Kukurelji na centru stadiona i dobio aplauz stadiona "Santjago Bernabeu". Madrid cijeni uspjeh reprezentacije i ogroman doprinos koji je Ojarzabal pružio još jednom istorijskom uspjehu.

U toku utakmice, Real Madrid se oglasio i na društvenim mrežama, objavivši fotografiju Ojarzabala i Kukurelje, uz poruku: "Omaž šampionima svijeta." Taj "post" i čin velikog poštovanja za šampione izazvali su odobrenje navijača. "Ovo je gest velikana" i "Živjela Španija", pisali su u komentarima.

Real Madrid pobijedio je 4:1 i nastavio uspješan start pod vođstvom Žozea Murinja.

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Tagovi

Real Madrid Mark Kukurelja Mikel Ojarzabal

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