UEFA zabranila Realu da ide na Enfild: Uvedeno posebno pravilo Lige šampiona da to spriječi

UEFA je zabranila Real Madridu da igra na Enfildu ove sezone, prema pravilima Lige šampiona.

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Liverpul i Real Madrid ove sezone neće moći da igraju na Enfildu, zvanično je potvrđeno. U prethodna dva izdanja Lige šampiona, evropski giganti sretali su se u ligaškoj fazi na stadionu engleskog velikana, ali ove jeseni to se neće dogoditi jer je UEFA to zabranila.

U pravilima koja uređuju takmičenje u Ligi šampiona, u paragrafu 16.03 piše da "Takmičarski komitet UEFA uvodi i dodatni uslov koji može biti primijenjen na žrijeb za Ligu šampiona, a prema kojem isti timovi ne mogu igrati na istom stadionu tri sezone u nizu", navedeno je u saopštenju Liverpula, koji je citirao UEFA pravilo.

To pravilo ne sprečava da Liverpul ove jeseni gostuje Realu na "Bernabeuu".

Liverpul je u oba prethodna duela ligaške faze pobijedio Real Madrid, 2:0 u sezoni 2024/25 (strijelci Aleksis Mek Alister i Kodi Gakpo), a potom 1:0 u takmičarskoj 2025/26, golom Mek Alistera glavom, na centaršut Dominika Soboslaja.

Podsjetimo, žrijeb za Ligu šampiona zakazan je za četvrtak u 18 časova.