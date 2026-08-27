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Srbi odveli Ligu šampiona u Grčku i Azerbejdžan: Spisak svih učesnika za sezonu 2026/27

Srbi odveli Ligu šampiona u Grčku i Azerbejdžan: Spisak svih učesnika za sezonu 2026/27

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Poznata su imena timova u sva četiri "šešira" na žrijebu za Ligu šampiona 2026/27 (četvrtak, 18 časova).

Liga šampiona svi učesnici u sezoni 2026/27 Izvor: Focus Images / Sipa USA / Profimedia

Završetkom kvalifikacija, određeni su svi učesnici Lige šampiona. Dramatičnom završnicom dvomeča Celje - Slovan Bratislava, postalo je definitivno kojih 36 timova će učestovati i biti žrijebano na žrijebu u četvrtak u 18 časova.

Srbija ni ove sezone neće imati učesnika, kao ni čitav region bivše Jugoslavije, ali je lijepa vijest u sredu uveče stigla iz Atine, gdje je srpski stručnjak Marko Nikolić dominantno uveo AEK u elitu, u utakmici u kojoj je strijelac za njegov tim bio Luka Jović. Zajedno sa njima, u AEK-u će u LŠ i Mijat Gaćinović, prvi put u karijeri.

U Ligu šampiona ovog ljeta su se prvi put u istoriji plasirala dva tima iz Norveške, Bode Glimt preko NEK Najmehena, pa Viking preko Dinamo Zagreba, koji bi mogao da igra protiv Crvene zvezde u Ligi Evrope.

Veče ranije, u utorak, u Ligu šampiona je spektakularno ušao i Sabah iz Azerbejdžana, na terenu predvođen srpskim napadačem Veljkom Simićem (šest golova u kvalifikacijama), a filmski je ulazak izborio i LASK, preokrenuvši zaostatak 0:4 protiv Seltika.

Izvor: Lukasz Germaniuk / imago sportfotodienst / Profimedia

Šeširi i svi učesnici Lige šampiona 2026/27

Pročitajte imena svih učesnika žrijeba zakazanog za četvrtak

  • Prvi šešir: PSŽ, Bajern, Real, Liverpul, Inter, Siti, Arsenal, Barselona, Atletiko
  • Drugi šešir: Dortmund, Roma, Sporting, Aston vila, Porto, Mančester junajted, Briž, Betis, PSV
  • Treći šešir: Fejenord, Lil, Bode Glimt, Napoli, Lajpcig, Viljareal, Fenerbahče, Šahtjor, Galatasaraj
  • Četvrti šešir: Slavija Prag, Slovan Bratislava, Štutgart, AEK Atina, LASK, Komo, Lans, Viking, Sabah

Liga šampiona počinje veoma brzo

Prvo kolo Lige šampiona biće odigrano od 8. do 10. septembra, drugo 13. i 14. oktobra, treće 20. i 21. oktobra, četvrto 3. i 4. novembra, peto 24. i 25. novembra, šesto 8. i 9. decembra, sedmo 19. i 20. januara, a osmo i poslednje - 27. januara.

Nokaut faza počeće plej-ofom 16. i 17. februara (prve utakmice), revanši će biti odigrani sedmicu kasnije, a osmina finala 9. i 10. marta, uz revanše sedmicu kasnije. Četvrtfinale će biti igrano 6. i 7. aprila, revanši 13. i 14. aprila, polufinala 27. i 28. aprila sa revanšima 4. i 5. maja, a finale će biti odigrano 5. juna u Madridu.

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Liga šampiona fudbal

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