Nijedan Ex-Yu tim u Ligi šampiona: Ispao i prvak Slovenije, dramatičnije od svih

Celje, šampion Slovenije, ispao je iz kvalifikacija za Ligu šampiona primljenim golom u 100. minutu.

Izvor: Nik Moder // Moder Photo Agency / Moder Media Agency / Profimedia

Šampion Slovenije, Celje, nije se kvalifikovao za Ligu šampiona jer je u plej-ofu ispao poslije produžetaka od Slovana iz Bratislave. U prvoj utakmici, na terenu slovačkog šampiona, rezultat je bio 1:1, a u revanšu na "Areni Petrol" u Celju 1:2. Gol odluke postigao je fudbaler iz Paname, Kristijan Martinez, u udarcem u prvom produžetku, u 100. minutu.

Celje je u kvalifikacijama uspjelo da eliminiše prvaka Albanije Egnatiju (na penale), a posle toga i jermenski Ararat, ali ipak nije ušlo prvi put u Ligu šampiona. Slovenačka ekipa će ove jeseni igrati u ligaškoj fazi Lige Evrope, a do polovine prošle polusezone sa velikim uspjehom ju je vodio aktuelni trener Zvezde, Albert Rijera.

U večeri u kojoj je eliminisan i Dinamo iz Zagreba, postalo je definitivno da region bivše Jugoslavije neće imati ove sezone nijednog učesnika u Ligi šampiona. Sa druge strane, Slovan iz Bratislave će drugi put igrati u ligaškoj fazi Lige šampiona, jer se u nju plasirao i u sezoni 2024/25, preko Mitjilanda.

Ovog ljeta, Slovaci su na putu ka eliti izbacili u kvalifikacijama prvaka Gruzije, Iberiju 1999, šampiona Švedske, Mjalbi i u plej-ofu Celje.

Pogledajte gol odluke u Celju, postignut u 100. minutu.