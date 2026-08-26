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Dinamo Zagreb na sjeveru ostao bez Lige šampiona

Dinamo Zagreb na sjeveru ostao bez Lige šampiona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Šampion Hrvatske Dinamo Zagreb ispao u plej-ofu za Ligu šampiona protiv Vikinga u Norveškoj.

Dinamo ispao iz Lige šampiona Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Dinamo Zagreb eliminisan je u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona i igraće ove jeseni u Ligi Evrope. Iz najjačeg takmičenja izbacio ga je Viking, pobjedom kod kuće 3:1, za ukupan rezultat 5:3 u dvomeču. Norvežani će zahvaljujući ovom uspjehu svog prvaka imati dva tima u Ligu šampiona, jer se dan ranije u eltu plasirao i Bode Glimt, vicešampion te zemlje, eliminisavši rutinski holandski NEK iz Najmehena.

Dinamo je ubjedljivo počeo ovaj dvomeč i na "Maksimiru" u prvoj utakmici imao vođstvo 2:0, ali je od tada dosta toga krenulo po zlu za Zagrepčane. Viking je u Hrvatskoj već do poluvremena izjednačio na 2:2, najavivši potpuno otvoreni meč u revanšu. U Stavangeru je Dinamo takođe bolje počeo i stekao vođstvo 1:0 golom Arbera Hodže, ali onda je uslijedio furiozni nalet Norvežana.

Ponovo je Zlatko Tripić, kao i u Zagrebu, bio taj koji je pokrenuo Viking i postigao gol za 1:1 u 18. minutu, pocijepavši mrežu hrvatskog tima iz penala. Šutirao je snažno, "punom" i kao da je tim udarcem ulio dodatnu snagu svom timu. Pogledajte taj pogodak: 

Pogledajte

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Gol Zlatka Tripića na Viking Dinamo Zagreb
Izvor: +Live3/Screenshot
Izvor: +Live3/Screenshot

Viking je dobio samopouzdanje do te mjere da je već do 50. minuta sve bilo gotovo. Odmah poslije poluvremena Norvežani su preokrenuli na 2:1 udarcem Edvina Ostbea koji je golman Ivan Nevistić vjerovatno trebalo da odbrani, a onda je konačnih 3:1 postavio Tobijas Moi, poslije izvedenog auta domaćih sa strane i još jedne loše reakcije odbrane i golmana Zagrepčana.

Dinamo je do kraja utakmice propustio nekoliko prilika da bar smanji zaostatak i "zakuva" završnicu, prije svih Dion Beljo u 78. minutu, ali je promašio cijeli gol u situaciji "jedan na jedan". Kada je ta lopta otišla pored stative, u Dinamu su počeli da se mire sa selidbom u Ligu Evrope.

Ko je Zlatko Tripić?

Zlatko Hovland Tripić (33) je norveški veteran rođen u Rijeci, odrastao u Norveškoj i svojevremeno je igrao za njene mlade kategorije. Od 2021. godine nosi dres Vikinga, kada ga je obukao drugi put u karijeri, a van svoje zemlje igrao je i u Njemačkoj za Grojter Firt, u Moldaviji za Šerif iz Tiraspolja i za turski Geztepe, u sezoni 2020/21.

U Vikingu je Tripić 2024. godine proglašen igračem godine tamošnje lige, a u dvomeču protiv Dinama ostvario je uspjeh karijere. U kvalifikacijama za Ligu šampiona bio je kapiten svog tima i predvodnik ekipe koja je prvi put postala dio elite.

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Tagovi

Dinamo Zagreb fudbal Liga šampiona Viking

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