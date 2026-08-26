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Marko Nikolić donio Ligu šampiona u Atinu: Piše istoriju AEK-a sa Srbima

Marko Nikolić donio Ligu šampiona u Atinu: Piše istoriju AEK-a sa Srbima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Šampion Grčke AEK plasirao se u Ligu šampiona rutinskom pobjedom protiv Levskog iz Sofije u revanšu plej-ofa (4:0).

Marko Nikolić uveo AEK u Ligu šampiona Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski stručnjak Marko Nikolić uveo je AEK u Ligu šampiona, pobjedom protiv Levskog u revanšu plej-ofa 4:0 (ukupno 4:0). Luka Jović dao je prvi gol Atinjana u večeri za pamćenje, u kojoj se prvak Grčke vratio u elitu prvi put od sezone 2018/19. Nastavljaju se istorijsku uspjesi AEK-a u Nikolićevom mandatu, započetom 2025. godine.

Prošle sezone, bivši trener Partizana vodio je AEK do četvrtfinala Konferencijske lige, uz to je donio u Atinu i titulu prvaka Grčke, a onda je ovog ljeta nadogradio taj uspjeh sa svojim timom. Atinjani su počeli učešće u kvalifikacijama u plej-ofu i poslije nervoznog remija bez golova u Sofiji rutinski su eliminisali Levski kod kuće i poslali ga u ligašku fazu Lige Evrope.

AEK i Nikolić su ipak Liga šampiona i srpski trener vratiće se u najjače takmičenje poslije pet sezona, jer je prethodni put učestvovao u njemu u takmičarskoj 2020/21, kada je vodio Lokomotivu iz Moskve.

Mijat će debitovati u LŠ

Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Nikolić u svom timu uz Jovića ima i Mijata Gaćinovića, srpskog krilnog ofanzivca koji će debitovati u Ligi šampiona. On je revanš protiv Levskog odgledao sa klupe.

Atinjani će saznati imena protivnika u četvrtak na žrijebu od 18 časova.

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Tagovi

AEK Liga šampiona fudbal treneri Marko Nikolić

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