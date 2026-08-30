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Murinjova mašinerija radi punom parom: Fudbaleri Real Madrida ubjedljivi protiv Malage

Murinjova mašinerija radi punom parom: Fudbaleri Real Madrida ubjedljivi protiv Malage

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Real je prvi na tabeli sa sve tri pobjede i devet bodova

Real Madrid pobijedio Malagu 4:0 Izvor: Cheng Min / Xinhua News / Profimedia

Fudbaleri Real Madrida pobijedili su danas na svom terenu Malagu 4:0, u utakmici trećeg kola španskog prvenstva.

Real je poveo u 19. minutu golom Džuda Belingema, a prednost je udvostručio igrač Malage Alfonso Erero, koji je postigao autogol u 26. minutu.

Treći gol postigao je Kilijan Mbape u 30. minutu, a konačan rezultat postavio je Arda Guler u prvom minutu nadoknade vremena.

Real je prvi na tabeli Primere sa sve tri pobjede i devet bodova, a Malaga je pretposljednja sa jednim bodom.

U sljedećem kolu Real Madrid će igrati u Sevilji protiv Betisa, a Malaga će dočekati Levante.



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Real Madrid Malaga Primera

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