Real je prvi na tabeli sa sve tri pobjede i devet bodova

Izvor: Cheng Min / Xinhua News / Profimedia

Fudbaleri Real Madrida pobijedili su danas na svom terenu Malagu 4:0, u utakmici trećeg kola španskog prvenstva.

Real je poveo u 19. minutu golom Džuda Belingema, a prednost je udvostručio igrač Malage Alfonso Erero, koji je postigao autogol u 26. minutu.

Vidi opis Murinjova mašinerija radi punom parom: Fudbaleri Real Madrida ubjedljivi protiv Malage Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Cheng Min / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Treći gol postigao je Kilijan Mbape u 30. minutu, a konačan rezultat postavio je Arda Guler u prvom minutu nadoknade vremena.

Real je prvi na tabeli Primere sa sve tri pobjede i devet bodova, a Malaga je pretposljednja sa jednim bodom.

U sljedećem kolu Real Madrid će igrati u Sevilji protiv Betisa, a Malaga će dočekati Levante.



