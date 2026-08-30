Murinjova mašinerija radi punom parom: Fudbaleri Real Madrida ubjedljivi protiv Malage

Real je prvi na tabeli sa sve tri pobjede i devet bodova
Fudbaleri Real Madrida pobijedili su danas na svom terenu Malagu 4:0, u utakmici trećeg kola španskog prvenstva.
Real je poveo u 19. minutu golom Džuda Belingema, a prednost je udvostručio igrač Malage Alfonso Erero, koji je postigao autogol u 26. minutu.
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Treći gol postigao je Kilijan Mbape u 30. minutu, a konačan rezultat postavio je Arda Guler u prvom minutu nadoknade vremena.
Real je prvi na tabeli Primere sa sve tri pobjede i devet bodova, a Malaga je pretposljednja sa jednim bodom.
U sljedećem kolu Real Madrid će igrati u Sevilji protiv Betisa, a Malaga će dočekati Levante.
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