Arina Sabalenka uživala je na utakmici Milana, gdje je dočekana s dresom i podržala klub koji voli Novak Đoković.

Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka preboljela je poraz u finalu US opena od Eline Svitoline, koja joj je "ukrala" i prvo mjesto na WTA listi, a nasmijanu od uha do uha vidjeli smo je na "San Siru". Sabalenka je večeras prisustvovala utakmici Milana i Lećea, u kome je domaći tim dobio prvo poluvrijeme 1:0.

Sabalenka je dočekana na terenu "San Sira", gdje su joj rukovodioci dali dres na kome je broj jedan - i njeno ime - što ju je vrlo obradovalo i čini se da je našla fudbalski klub za koji će ubuduće navijati.

Pogledajte scene sa stadiona Milana:

Vidi opis Sabalenka otišla da navija za Novakov omiljeni klub: Tamo ju je drugi Srbin kupio zauvijek Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: X/Raul Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: X/Raul Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: X/Raul Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: X/Raul Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Navijači su primijetili da je Sabalenka podržala klub za koji inače navija i Novak Đoković. Davno je Đoković priznao da od stranih klubova najviše simpatija gaji prema Milanu, koji je više puta u prošlosti gledao uživo, s tim da je propuštena prilika da zajedno s Sabalenkom bude u loži "San Sira".

Aryna Sabalenka at San Siropic.twitter.com/Hx2NDtiCXI — Milan Eye (@MilanEye)September 20, 2026



Kao što je poznato, Đoković i Sabalenka su dobri prijatelji i često smo ih viđali na raznim događajima - od muzičkih i zabavnih sadržaja, pa sve do sportskih i modnih.

Sabalenka vidjela drugog Srbina

Izvor: Marco Canoniero / Zuma Press / Profimedia

Kada već nije bilo Đokovića, Arina Sabalenka mogla je da se uvjeri u kvalitet Strahinje Pavlovića. Srpski reprezentativac imao je zapaženu ulogu u prvom poluvremenu protiv Lećea pošto ne samo da je u nekoliko situacija dobro reagovao u odbrani, nego je zabilježio i asistenciju.

| GOAL: CHRISTIAN PULISIC OPENS THE SCORING FOR MILAN!



Milan 1-0 Lecce.pic.twitter.com/QKezSUNBlr — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)September 20, 2026



Pavlović je asistirao Kristijanu Pulišiću u 14. minutu i tako je Milan poveo u ranoj fazi utakmice, do kraja su "rosoneri" postigli još dva gola i stigli do sigurnog trijumfa. Strijelci su bili Rabio i Moreira.