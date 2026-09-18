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Ovo će baš naljutiti Arinu Sabalenku: "Elena Ribakina je pila lijekove tokom turnira"

Ovo će baš naljutiti Arinu Sabalenku: "Elena Ribakina je pila lijekove tokom turnira"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Iz Kazahstana su stigle informacije koje govore da je Elena Ribakina povrijeđena uspjela da osvoji US open.

Elena ribakina povrijedjena osvojila us open Izvor: Adam Hunger/FR110666 AP

Elena Ribakina je osvojila US open i preuzela prvo mjesto na WTA listi i sve to uradila je povrijeđena. Uspjeh kazahstanske teniserke, rođene u Moskvi, dobija neku potpuno novu dimenziju poslije najnovijih informacija koje su stigle.

Iz Kazahstana su potvrdili da je tokom turnira pila lijekove protiv bolova jer je muči povreda noge koju je zadobila još u Sinsinatiju. Provešće naredni period u Kazahstanu na dodatnim pregledima i već je potvrđeno da neće moći da igra reprezentaciju u Bili Džin king kupu.

Iz njenog tima su već naglasili da je fokus na oporavku i da žele da se što prije vrati na teren. Kada će sve to tačno biti, ostaje da se vidi. Ono što se zna jeste da je čeka prinudna pauza. Podsjećanja radi, ona je u finalu pobijedila Arinu Sabalenku i ujedno je preuzela vrh u ženskom tenisu od nje. 

Kada za ovo čuje Sabalenka će vjerovatno da bude dodatno ljuta na sebe što nije uspjela da nađe način da osvoji titulu protiv rivalke koja nije bila dovoljno spremna.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Arina Sabalenka sa sestrom
Izvor: TikTok/aryna.sabalenka
Izvor: TikTok/aryna.sabalenka

(MONDO)

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Tagovi

Elena Ribakina Arina Sabalenka US open

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