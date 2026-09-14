Beograđanka osvojila US Open pod zastavom Kine!

Sun Sinran, 16-godišnja kineska teniserka iz Beograda, osvojila je juniorski US Open i najavila povratak u Srbiju za nastavak treninga.

Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Njujork je bio poprište njenog najvećeg uspjeha, ali Beograd je mjesto koje 16-godišnja Sun Sinran smatra svojim drugim domom.

Mlada Kineskinja osvojila je juniorski US open, a odmah poslije velikog trijumfa jasno poručila da želi da nastavi svoju svakodnevicu u srpskoj prestonici.

Sun je u finalu bila bolja od Ruskinje Ane Puškareve sa 6:4, 4:6, 6:0 i tako stigla do prvog juniorskog grend slem trofeja u karijeri. Zanimljivo, upravo je Puškareva prethodno savladala Sun u finalu Vimbldona, pa je Kineskinja u Njujorku imala dodatni motiv. U odlučujućem setu bila je nemilosrdna i prepustila protivnici samo gem.

Ipak, iza ovog pehara krije se priča koja je mnogo zanimljivija od samog rezultata. Sun Sinran već šest godina živi u Srbiji i upravo u Beogradu je postigla veliki dio svog teniskog razvoja. U srpsku prestonicu stigla je kao desetogodišnjakinja, nakon što su ljudi iz Tenis parka na Košutnjaku prepoznali njen potencijal.

Sve je počelo nekoliko godina ranije, kad je trener Vlada Milićević tokom boravka u Kini vidio tada šestogodišnju ili sedmogodišnju Sun. Informacija o talentovanoj djevojčici stigla je do Gorana Krivokuće, osnivača Tenis parka, a potom je donijeta odluka da se mlada teniserka preseli u Srbiju.

Sun je u početku u Beograd došla s bakom, a kasnije joj se pridružila i majka. Za djevojčicu koja je praktično preko noći promijenila zemlju, jezik, kulturu, hranu i svakodnevni život to nije bio nimalo jednostavan korak.

Za Sun se priča ovdje ne završava. Naprotiv. Trofej će ponijeti sa sobom, ali plan je da se vrati tamo gdje je posljednjih šest godina gradila svoj teniski put. U Beograd.

"Ovo je tek prvi korak i ne želim sada da razmišljam u stilu: 'O bože, ovo je toliko važno'. Želim da uživam danas, a već sutra moramo da počnemo da radimo. Fokusiram se na naredni turnir. Vraćam se u Beograd da treniram", poručila je Sun.

Goran Životić, jedan od trenera koji je radio s mladom Kineskinjom, opisao je njen rad za Sport klub.

"Ono što je izdvaja jeste radna etika, disciplina i želja za napretkom. Kad nešto zacrta, to mora da ispuni. Bilo da je neki rezultat u pitanju ili nešto što smo postavili kao zadatak na treningu, ona želi da to odradi do kraja".

Rezultati pokazuju da se odluka da karijeru gradi upravo u Beogradu isplatila. Sun je ove godine već stigla do finala juniorskog Rolan Garosa i Vimbldona, a na kraju je u Njujorku otišla do kraja. Pre US Opena osvojila je i prestižni Oranž boul, dok je tokom sezone slavila i na nekoliko velikih juniorskih turnira.

Posebno je impresivno što je do titule u Njujorku stigla kao prva nositeljka. U finalu je pokazala karakter koji se očekuje od buduće velike igračice: poslije izgubljenog drugog seta uspjela je da se potpuno resetuje, zaigra agresivnije i u odlučujućem periodu meča ostavi protivnicu bez odgovora.

Djevojčica koja je iz Kine stigla sa samo deset godina sada se iz Njujorka vraća kao juniorka s grend slem titulom. A srpska prestonica može da se pohvali da je upravo na njenim terenima ponikao jedan od najzanimljivijih talenata svjetskog ženskog tenisa.

(MONDO, Kurir Sport)