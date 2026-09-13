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Marijana Veljović sudi finale US opena!

Marijana Veljović sudi finale US opena!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Marijana Veljović dobila je veliku čast da sudi finale US opena na kom će igrati Aleksander Zverev i Ben Šelton.

Marijana Veljović sudi finale US opena Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodie

Marijana Veljović (39) sudi finale US opena. Ona će biti sudija u stolici u okršaju Aleksandera Zvereva i Bena Šeltona koje se igra u Njujorku danas (od 20 časova po našem vremenu).

Vjerovatno bi se ovako nešto dogodilo i ranije, ali je razlog za to Novak Đoković. Njegova dominacija i pravila koja su postavljena značila su da ona ne može da bude u stolici. Zbog šokantnog ispadanja najboljeg tenisera svih vremena se situacija promijenila.

Biće ovo prvi put da Marijana sudi muško finale grend slema. Ona ima zlatni bedž ITF od 2015. godine i već je sudila finala u ženskoj konkurenciji na sva četiri grend slema. Dva puta na Australijan openu i Vimbldonu i po jednom na Rolan Garosu i Vimbldonu.

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Tagovi

US open Tenis Marijana Veljović

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