Saša Zverev očitao lekciju o Novaku Đokoviću: "Ljudi, najteže je protiv njega"

Njemački teniser Aleksandar Zverev najavio je teniski klasik koji nas čeka u nedjelju od 13 časova.

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Drugi teniser svijeta Aleksandar Zverev iznio je očekivanja pred duel sa Novakom Đokovićem, u četvrtfinalu turnira u Pekingu. Nijemac kaže da je srpski as i dalje jako velika prijetnja kada se igraju mečevi na dva dobijena seta i da se raduje njihovom novom okršaju.

Do sada su odmjerili snage 14 puta i Đoković vodi u međusobnom skoru sa 9-5. Posljednji meč je dobio najbolji teniser u istoriji, i to u četvrtfinalu Rolan Garosa prošle godine.

"To za mene svakako uzbudljivo. To je teren koji on apsolutno obožava i na kojem uživa da igra. U to nema sumnje. Ovde je vezao, biješe, 31 pobjedu", rekao je Zverev na konferenciji za medije i nastavio:

"Mislim da on, kada se igra na dva dobijena seta, predstavlja jedan od najtežih mogućih izazova u ovom sportu na tvrdoj podlozi. Nema sumnje u to. Igra odlično. Radujem se ovom izazovu. Da, radujem se sutrašnjem danu".

Nije previše zabrinut pred ovaj duel i kaže da ima dovoljno energije, iako će imati znatno manje vremena za oporavak od rivala.

"Imam dovoljno energije. Ne brinem zbog toga. Mislim da u ovom dijelu sezone osjećaš umor prije svega zato što si mentalno iscrpljen. Kada imaš za šta da igraš, biću dobro. Znam da sam sposoban da se oporavim. Znam da sam sposoban da igram dobar tenis. Moram da vjerujem u svoju sposobnost da to uradim", jasan je Nijemac.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Meč je zakazan za nedjelju u 13 časova i Zverev će nesumnjivo biti veliki favorit, ako se uzme u obzir da je Novak i u osmini finala imao zdravstvenih poteškoća. Sa druge strane, Novak će imati armiju navijača na svojoj strani, pošto u Kini gotovo važi za božanstvo.

Đoković juri rekord

Srpski as je pobjedom u osmini finala izjednačio rekord Rafaela Nadala od 31 pobjede u nizu na nekom turniru, pošto je to Špancu pošlo za rukom na Rolan Garosu. Ispred njega ostala je samo legendarna Monika Seleš čiji je pobjednički niz bio 33 trijumfa na Australijan Openu.

Takođe, plasmanom u treće četvrtfinale u sezoni, Đoković je to uspio tokom 21 sezone na ATP turu i tako stigao Rodžera Federera i Džimija Konorsa. Da se osami na vrhu vječne liste imaće šansu već u Šangaju ili Parizu, ali još uvijek nije poznato koji će biti njegov naredni turnir.

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Pogledajte 01:11 Novak Đoković tražio medicinski tajm-aut u Pekingu Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)