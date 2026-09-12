Amerika u transu zbog Bena Šeltona: "Naš prvi crni teniser u finalu US opena od 1972."

Mladi američki teniser Ben Šelton plasirao se u finale US Opena pobjedom protiv Frensisa Tijafoa.

Izvor: ISI Photos / Alamy / Profimedia

Američki teniser Ben Šelton plasirao se u finale US opena pobjedom protiv zemljaka Frensisa Tijafoa 3:1 u setovima (4:6, 6:3, 6:3, 7:5). U finalu u nedjelju on će igrati protiv Saše Zvereva za svoju prvu grend slem titulu, dok će Nijemac pokušati da osvoji svoju drugu, poslije osvajanja Rolan Garosa.

Američki mediji redom naglašavaju da je Ben Šelton prvi crnac iz te zemlje u finalu US opena još od 1972. i nastupa Artura Eša, po kojem teniski stadion u Njujorku i nosi ime.

Takođe, podsjećaju i na to da bi Šelton mogao da postane prvi Amerikanac osvajač US opena poslije čak 23 godine i trijumfa Endija Rodika na istom tom turniru.

"Džon Izner je servisom zaradio milione dolara i osvojio nekoliko lijepih turnira. Igrači poput Mardija Fiša i Sema Kverija uradili su sve što su mogli u eri Rodžera Federera/Rafaela Nadala/Novaka Đokovića i drugih. Tejlor Fric je neumorno radio na tome da popravi svoju igru i nastavlja da bude važan faktor među najboljim teniserima svijeta", nabrajao je novinar "Jahu sportsa" Den Voken sve koji nisu uspjeli.

Ben Šelton (23), momak iz Atlante, sada ima priliku karijere.

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