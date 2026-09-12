logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zverev ide po drugu grend slem titulu: Nijemac u finalu US Opena, Hačanov pokazao zube

Zverev ide po drugu grend slem titulu: Nijemac u finalu US Opena, Hačanov pokazao zube

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Aleksandar Zverev plasirao se u treće grend slem finale ove godine.

Zverev u finalu US opena Izvor: JULIAN FINNEY / Getty images / Profimedia

Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale US Opena, pošto je poslije borbe u tri seta savladao Rusa Karena Hačanova sa 6:3, 7:6, 7:6.

Za drugu grend slem titulu u karijeri igraće protiv boljeg iz američkog okršaja Ben Šelton-Frensis Tijafo. To će biti njegovo peto veliko finale u karijeri i za sada ima skor od 4/1.

Bilo je ovo daleko od rutinske pobjede, Hačanov je igrao kao u najboljim danima, perfektno je servirao, ali nije uspio da izađe kao bolji ni iz jednog taj-brejka, dok je u prvom setu poklekao u samom finišu.

Rus nije iskoristio dvije set lopte u trećem setu, imao je višak od dva mini brejka, poveo sa 4:1, ali onda je Zverev pokazao šampionski mentalitet. Spasio je dvije set lopte i iskoristio je prvu za treće grend slem finale u turniru.

Prije početka turnira gotovo niko nije vidio Zvereva kao glavnog favorita, iako je u odsustvu prvog tenisera svijeta Janika Sinera dobio ulogu prvog nosioca. Kako su redom ispadali favoriti Novak Đoković, Karlos Alkaraz, ponovo je Nemac izašao iz sjenke. Dijelom nije bio toliko u fokusu zbog loših rezultata na američkoj turneji, a imao je dosta poteškoća i na startu US Opena.

Očigledno je dobro tempirao formu i pokušaće da se domogne novog velikog trofeja. Za to je u prošlosti imao jednu šansu u Njujorku, kada ga je Dominik Tim porazio u finalu 2020. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Zverev Tenis US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC