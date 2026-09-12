Zverev ide po drugu grend slem titulu: Nijemac u finalu US Opena, Hačanov pokazao zube

Aleksandar Zverev plasirao se u treće grend slem finale ove godine.

Izvor: JULIAN FINNEY / Getty images / Profimedia

Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale US Opena, pošto je poslije borbe u tri seta savladao Rusa Karena Hačanova sa 6:3, 7:6, 7:6.

Za drugu grend slem titulu u karijeri igraće protiv boljeg iz američkog okršaja Ben Šelton-Frensis Tijafo. To će biti njegovo peto veliko finale u karijeri i za sada ima skor od 4/1.

Bilo je ovo daleko od rutinske pobjede, Hačanov je igrao kao u najboljim danima, perfektno je servirao, ali nije uspio da izađe kao bolji ni iz jednog taj-brejka, dok je u prvom setu poklekao u samom finišu.

Rus nije iskoristio dvije set lopte u trećem setu, imao je višak od dva mini brejka, poveo sa 4:1, ali onda je Zverev pokazao šampionski mentalitet. Spasio je dvije set lopte i iskoristio je prvu za treće grend slem finale u turniru.

The top seed will compete for the US Open title!



Alexander Zverev defeats Khachanov in straight sets, 6-3, 7-6, 7-6.pic.twitter.com/3HxgWDkFyv — US Open Tennis (@usopen)September 11, 2026

Prije početka turnira gotovo niko nije vidio Zvereva kao glavnog favorita, iako je u odsustvu prvog tenisera svijeta Janika Sinera dobio ulogu prvog nosioca. Kako su redom ispadali favoriti Novak Đoković, Karlos Alkaraz, ponovo je Nemac izašao iz sjenke. Dijelom nije bio toliko u fokusu zbog loših rezultata na američkoj turneji, a imao je dosta poteškoća i na startu US Opena.

Očigledno je dobro tempirao formu i pokušaće da se domogne novog velikog trofeja. Za to je u prošlosti imao jednu šansu u Njujorku, kada ga je Dominik Tim porazio u finalu 2020. godine.

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