Zverev se prošetao do polufinala US opena

Aleksandar Zverev je pobjedom nad Botikom van de Zandshulpom došao do polufinala US opena i sada juri sam vrh ATP liste.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Saša Zverev je i četvrti put ove sezone u polufinalu grend slema! Savladao je bez mnogo muke u posljednjem četvrtfinalu Botika van de Zandshulpa 6:2, 7:5, 6:1 i zakazao je meč sa Karenom Hačanovom.

Poslije više od dva sata borbe došao je Zverev do pobjede u meču u kome je samo u drugom setu imao neku šansu Holanđanin i sada je njemački teniser najveći favorit za osvajanje posljednjeg grend slema u sezoni. Dok se Zverev sastaje sa Hačanovom, imaćemo Amerikanca u finalu jer u drugom polufinalu igraju Ben Šelton i Frances Tijafo.

Zverev hoće na sam vrh

Zverev je počeo sezonu polufinalom Australijan opena koje je izgubio od Karlosa Alkaraza, zatim je na Rolan Garosu osvojio titulu, da bi na Vimbldonu izgubio finale od Janika Sinera. Sada juri finale i na kraju sezone može da dođe i do prvog mjesta.

Sada je prvi na ATP listi Janik Siner sa 11.500 bodova, drugi je Siner sa 8.490, a ukoliko prođe u finale može da dođe do 8.990. Ako pobijedi može da stigne i na 9.690 poena.

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