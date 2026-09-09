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Gotova je dominacija Arine Sabalenke: Đokovićeva prijateljica gledala kako pada sa prvog mjesta

Gotova je dominacija Arine Sabalenke: Đokovićeva prijateljica gledala kako pada sa prvog mjesta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka od ponedjeljka neće biti najbolja igračica na WTA listi, nakon čak 99 uzastopnih nedjelja.

Elena Ribakina preuzima prvo mjesto WTA liste od Arine Sabalenke Izvor: Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Kazahstanska teniserka, inače rođena Moskovljanka, Elena Ribakina nova je prva igračica na WTA listi! Pobjedom nad Ćinven Dženg (3:6, 6:1, 6:4) u četvrtfinalu US opena predstavnica Kazahstana ispisala je istoriju svjetskog tenisa jer je prva igračica iz te zemlje koja je najbolja na planeti.

Znalo se odranije da će posljednji grend slem u sezoni biti njena idealna prilika da stigne do prve pozicije, jer se Bjeloruskinja Arina Sabalenka ove sezone češće brukala nego radovala na najvećim turnirima. Sabalenka mjesecima nije uspjela da osvoji titulu, čak ni da stigne do finala, a to je platila gubitkom bodova koji je omogućio Ribakinoj da joj se opasno približi.

Sabalenka je u utorak uveče upisala važnu pobjedu i obezbijedila sebi učešće u završnici turnira, ali to nije značilo ništa za plasman na listi. Ribakina je svojom pobjedom nad Kineskinjom osvojila dovoljan broj bodova da Sabalenka ne može da je prestigne do kraja turnira, čak ni osvajanjem trofeja u Njujorku.

Elena Ribakina će na narednoj WTA listi imati minimum 8.681 bod, dok bi Arina Sabalenka maksimalno mogla da stigne do 8.575 bodova. Naravno, postoje scenariji po kojima je razlika na vrhu tabele i daleko veća. Ako bi Ribakina prošla u polufinale takmičenja, ona bi stigla do 9.201 boda, a ukoliko bi osvojila titulu imala bi 9.901 bod. Ispadanje Arine Sabalenke u polufinalu značilo bi da ona ostaje na 7.355 bodova, a ako bi izgubila finale imala bi 7.875 bodova.

Prvo polufinale US opena igraće Arina Sabalenka i domaća predstavnica Džesika Pegula, dok će Elena Ribakina tek u srijedu kasno uveče po našem vremenu saznati protivnicu. Za meč protiv nje takmiče se Mira Andrejeva i Koko Gof, dvije teniserke koje već dugo vremena pripadaju samom svjetskom vrhu.

Dominacija Arine Sabalenke bez prekida je trajala od oktobra 2024. godine, a ona je čak 99 nedjelja u kontinuitetu bila najbolja igračica na planeti. U ženskom tenisu to je šesti najduži niz u istoriji. Bjeloruskinja ima ukupno 107 nedjelja na prvom mjestu WTA liste, po čemu je trenutno 10. u istoriji - čak 270 nedjelja daleko od neprikosnovene Štefi Graf.

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Tagovi

Tenis teniserke US open Elena Ribakina Arina Sabalenka WTA

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