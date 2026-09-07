Novo tenisko čudo hara US openom: Izbacila Igu Švjontek kao niko dosad

Poljska teniserka Iga Švjontek nije u sjajnoj formi, poslije Rolan Garosa, ispala je i sa US opena

Izvor: Shutterstock

Ćinven Dženg (23) nastavlja da pravi velike stvari na US openu, dok je Iga Švjontek pokazala da u posljednje vrijeme ne uspijeva da održi dobru formu. Kineska teniserka, trenutno 121. na WTA listi, eliminisala je Poljakinju sa 7:5, 6:3 i plasirala se u četvrtfinale grend slem turnira u Njujorku.

Dženg je još jednom pokazala nevjerovatnu mentalnu snagu. Nakon što je u prethodnom kolu protiv Medison Kiz uspjela da preokrene odlučujući set poslije zaostatka od 0:5, isti scenario viđen je i protiv Švjontek. Poljakinja je u prvom setu imala ogromnu prednost, ali ni to nije bilo dovoljno da slomi kinesku teniserku.

Švjontek je furiozno otvorila meč i vrlo brzo stigla do 5:0. Djelovalo je da će bez većih problema povesti, ali je tada uslijedio veliki preokret. Dženg je podigla nivo igre, počela da vraća gotovo sve i postepeno vraćala samopouzdanje. Kod rezultata 5:1 spasila je dvije set lopte na servis protivnice, a zatim je pri 5:3 neutralisala još jednu. Švjontek je u tim trenucima sve teže pronalazila rješenja, dok je Dženg koristila svaki pad u igri bivše prve teniserke svijeta.

Uslijedila je serija od sedam osvojenih gemova, kojom je Kineskinja potpuno preuzela kontrolu nad mečom. Prvi set pripao joj je rezultatom 7:5, a početak drugog pokazao je da se odnos snaga nije promijenio. Švjontek je tek uspijevala da drži priključak do 3:2, ali je Dženg ponovo pronašla način da napravi razliku. Osvojila je naredna četiri gema i tako bez izgubljenog seta u nastavku meča završila posao.

Dženg će se za mjesto u polufinalu boriti protiv pobjednice duela između Naomi Osake i Elene Ribakine.