Katastrofa posljednje Srpkinje na US Openu: Aleksandra zaplakala, nešto je puklo u koljenu

Aleksandra Krunić je morala da završi US Open nakon povrede koljena koja je došla u momentu kada je bila blizu pobjede u dublu sa Anom Danilinom.

Izvor: eurosport

Aleksandra Krunić i Ana Danilina morale su da predaju meč drugog kola US Opena pošto se srpska teniserka povrijedila. Nakon što je srpsko-ruski par dominirao, osvojio prvi set pri rezultatu 6:1, 5:6 meč je završen i prošle su Tatjana Marija i Zejnep Somnez.

Aleksandra Krunić je pred kraj drugog seta uhvatila jedan smeč, a zatim je loše doskočila. Odmah je pala na zemlju, uhvatila se ispod koljena i više nije mogla. Pogledajte taj momenat:

Pogledajte 00:38 Aleksandra Krunić povreda Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

Koljeno joj je zavijeno, ljekari su reagovali, ali pošto srpska teniserka nije mogla ni da hoda normalno, ona je u suzama napustila teren i tako je završila meč. Bile su ona i Danilina treće nositeljke i završile su turnir mnogo ranije nego što se očekivalo.

Sada Njemica Tatjana Marija i Turkinja Zejnep Somnez čekaju naredni meč sa američkim parom koji čine Robin Mongomeri i Ešlin Kruger.

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