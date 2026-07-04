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Aleksandra Krunić u trećem kolu Vimbldona: Preživjela Ukrajinke, sad opet sanja grend slem titulu

Aleksandra Krunić u trećem kolu Vimbldona: Preživjela Ukrajinke, sad opet sanja grend slem titulu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Tandem Krunić - Danilina u trećem kolu dubla na Vimbldonu, nakon pobjede protiv Ukrajinki.

Aleksandra Krunić u trećem kolu Vimbldona u dublu Izvor: Owen Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpska teniserka Aleksandra Krunić igraće treće kolo Vimbldona, pošto je u tandemu za kazahstanskom igračicom Anom Danilinom obezbijedila i drugu pobjedu u konkurenciji parova na najprestižnijem teniskom turniru. Srpkinja i Kazahstanka bile su bolje od ukrajinskog tandema Kalinina - Jastremska, malo teže nego što se očekivalo (2:6, 6:4, 6:0).

Ukrajinke su bez većih problema osvojile prvi set za manje od 40 minuta igre, a Krunić i Danilina u tom periodu meča nisu uspjele da pronađu pravi ritam. Srećom, situacija se promijenila u nastavku meča, pa su za nešto malo više od sat vremena uspjele da naprave ogroman preokret i izbore se za plasman u treću rundu, odnosno osminu finala.

Drugi period meča bio je i najbitniji na ovom susretu. Kada su Krunić i Danilina nakon velike borbe uspjele da izjednače, ukrajinske teniserke kao da su shvatile da su izgubile svaku šansu za veliku pobjedu. Djevojke koje su na Vimbldonu postavljene za treće favoritkinje turnira posljednji dio meča osvojile su bez izgubljenog gema, za samo 24 minuta igre!

Krunić i Danilina ne znaju ko će im biti protivnice u narednoj rundi, ali bi i tada trebalo da imaju ulogu favorita. Srpska i kazahstanska teniserka su već dugo u samom svjetskom vrhu, a iza sebe imaju i niz velikih rezultata na grend slem turnirima. Sada su postavljene za treće nositeljke, a cilj im je da prvi put stignu do trofeja na nekom od četiri najveća turnira.

Aleksandra Krunić i na ovogodišnjem Vimbldonu pokušava da stigne do prve grend slem titule u karijeri, iako trava nije njena omiljena podloga. Srpska teniserka je do sada, u tandemu sa Anom Danilinom, igrala finale grend slema tri puta i sva tri puta je poražena. Na Rolan Garosu 2025. godine od njih su bile bolje Erani i Paolini, na Australijan openu 2026. godine Mertens i Šuaji, a prije nekoliko nedjelja u Parizu Sinjakova i Taunzend.

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Tagovi

Aleksandra Krunić Tenis teniserke Vimbldon

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