Srpska teniserka Aleksandra Krunić prošle godine od nagrade na Rolan Garosu vratila dugove investitorima, pa sada ne brine o tome.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Aleksandra Krunić i Ana Danilina ni ovog puta nisu uspjele da osvoje grend slem titulu - poražene su u finalu Rolan Garosa, tamo gdje su izgubile i prvo zajedničko finale, prošle godine. Utjeha će im biti još jedan dobar nastup, pošto su ponovo pokazale da pripadaju samom svjetskom vrhu među dublašicama, pa ćemo ih i u narednom periodu viđati u završnici turnira.

Srpska teniserka je zaradila veliki novac dobrim rezultat na drugom grend slemu sezone. Pripašće joj 150.000 evra, od kojih treba da plati porez, a mnogi su se pitali kako će taj novac potrošiti. Prethodne godine je vraćala dugove, sada bi mogla da kupi novi automobil, ali...

"Ne znam... Prošle godine sam vraćala dugove, ove godine ne vraćam više dugove, tako da... Svi me zezaju za kola - što vozim svog starog Ševroleta iz 2012 - ali mislim da ću i dalje da ga vozim! Uzela sam sebi karte za Selin Dion za avgust, to mi je najveća želja, ali mi je jednu kartu poklonila najbolja drugarica za rođendan. Mislim da će prije to biti to neko putovanje, koncert... Ja nisam materijalista, malo šta mene zanima od tih stvari, tako da mi ne donosi to nikakvu sreću. Možda neka predstava, ali prije svega Selin Dion. Bitno da ne vraćam dugove, to mi je prvi dio, videćemo za dalje", ispričala je nakon finala Rolan Garosa Aleksandra Krunić.

Vidi opis Aleksandra Krunić prošle godine vratila dugove: Šta će sad s novcem od ovogodišnjeg Rolan Garosa? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Li Jing / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen/X/Australian open Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 7 / 7

Zašto je srpska teniserka vraćala dugove?

Prije godinu dana, Aleksandra Krunić i Ana Danilina su takođe igrale finale Rolan Garosa, a to je bio najveći uspjeh u karijeri srpske teniserke. Tada je zaradila oko 100.000 evra, što je bilo dovoljno da investitorima plati za stanove jer je imala određena dugovanja.

"Nekih 100.000 evra ostaje kada se odbije porez. Jeste li vidjeli cijene stanova u Beogradu? Treba da otplatim neka dva stana, investitori me čekaju za plaćanje, hvala im, da ih pozdravim ovom prilikom. Dužna sam im novac. Isplatiću dva stana, a dalje šta ću raditi, ne znam. Volim da trošim novac na muziku, iznajmiću neki lijep restoran, pozvaću prijatelje, platiti muziku. To baš volim, da okupim svoje prijatelje i da na taj način proslavim. Uživam u tome i kada se ne slavi, jer nemam puno prilika da okupim svoje. Mama bi mi sad rekla što ne kažem mami da ću joj platiti odmor. Ali, ispucala je dana. Tip sam koji kada ima volim da imaju svi oko meni. Ne moram da igram finale grend slema, volim da su svi ljudi oko mene srećni. Volim da isplatim sva dugovanja investitorima. Za ostalo ću lako", rekla je Aleksandra Krunić prije godinu dana.

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(MONDO)