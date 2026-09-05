Bruka Ukrajinke na US Openu: Izgubila od Ruskinje i nije htjela da se pozdravi

Elina Svitolina je odbila da se rukuje sa još jednom ruskom teniserkom. Sada je na US Openu prošla pored Ane Kalinskaje.

Izvor: X/Corvath Draemir

Elina Svitolina je ispala sa US Opena već u trećem kolu, a da stvar za nju bude još gora pobijedila ju je Ruskinja. Poslije velike borbe i skoro dva sata igre Ana Kalinskaja je savladala devetu teniserku svijeta 6:3, 2:6, 6:3.

Na kraju meča Elina Svitolina je nastavila sa svojom praksom da na kraju mečeva odbije da se rukuje sa rivalkom iz Rusije. Kada je izgubila samo je prišla sudiji meča, pružila ruku, a onda produžila što brže da se ne bi srela sa Kalinskajom. Pogledajte:

Thank you Anna Kalinskaya for sending home another obnoxious ukranian. Hate it when european mix sports with their hypocritical politics. Glad to see that crying ukraine b!tch Elina Svitolina lost to russian baddie.pic.twitter.com/ssEDTfw4SL — MG Chaudhary (@MG_Chaudharxy)September 5, 2026

"Šokirana sam. Ovo je za mene veoma lijepa i važna pobjeda. Meč je bio veoma tijesan. Doslovno do posljednjeg poena, bila je nevjerovatna borba", rekla je Kalinskaja poslije meča.

Koga je sve odbila Svitolina?

Ona je odbila da se rukuje sa Varvarom Gračovom u Strazburu u maju 2023. godine, pa je zatim na Rolan Garosu te godine prošla pored Ane Blinkove. Potom je igrala i sa Darijom Kasatkinom, pored koje je takođe samo prošla. Na US Openu te godine odbila je da se rukuje sa Anastasijom Pavljučenkovom, a onda i sa Veronikom Kudermetovom u januaru 2025. na Australijan openu. Te godine se nije pozdravila sa Mirom Andrejevom, a 2026. nije se sa Dijanom Šnajder pozdravila. Što se tiče Bjeloruskinja nije se pozdravila sa Arinom Sabalenkom dva puta i sa Viktorijom Azarenkom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!